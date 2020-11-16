Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 16.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    Tüketiciler Birliği vatandaşları dolandırıcılarına karşı uyardı

    Havaların soğumasıyla birlikte dolandırıcıları ortaya çıktı. Tüketiciler Birliği uyardı: Kendilerini yetkili servis gibi gösterip, kombi parçalarını çalıyorlar.

    Kombi yakmasın
    Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, havaların soğumasıyla insanların lerine bakım yaptırmaya başladığını belirterek, "Kombi dolandırıcıları da kışın ortaya çıkıyor. Vatandaşlarımız bu dönemde kombi dolandırıcılarına dikkat etmeli" dedi.

    Vatandaşların kombi bakımı için internetten yetkili servis aradığını dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

    "Dolandırıcılar belli bir ücret ödeyerek kendi adlarını internet tarayıcısında üst sıralara koyduruyor. İnsanlar 'kombi bakım servisi' yazdığında bu kişiler en üstte çıkıyor. Vatandaşlar yetkili servis diye bu kişileri arıyor ve farkında olmadan evlerine dolandırıcıları çağırıyor. Bakıma gelen kişiler işini profesyonelce yapıp kombinin en önemli ve kolay satılır parçalarını 'bozuk' diyerek söküp, 'Biz bunu tamir edip getireceğiz' deyip evden ayrılıyor. Vatandaşlar ise daha sonra bu kişilere ulaşamıyor. Farkında olmadan eve dolandırıcıları davet ediyoruz."

    Uzmanlar, servis için markaların kendi sitelerine bakılması gerektiğini belirtti.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Tüketiciler Birliği vatandaşları kombi dolandırıcılarına karşı uyardı