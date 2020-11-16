Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, havaların soğumasıyla insanların kombilerine bakım yaptırmaya başladığını belirterek, "Kombi dolandırıcıları da kışın ortaya çıkıyor. Vatandaşlarımız bu dönemde kombi dolandırıcılarına dikkat etmeli" dedi.
Vatandaşların kombi bakımı için internetten yetkili servis aradığını dile getiren Şahin, şöyle devam etti:
"Dolandırıcılar belli bir ücret ödeyerek kendi adlarını internet tarayıcısında üst sıralara koyduruyor. İnsanlar 'kombi bakım servisi' yazdığında bu kişiler en üstte çıkıyor. Vatandaşlar yetkili servis diye bu kişileri arıyor ve farkında olmadan evlerine dolandırıcıları çağırıyor. Bakıma gelen kişiler işini profesyonelce yapıp kombinin en önemli ve kolay satılır parçalarını 'bozuk' diyerek söküp, 'Biz bunu tamir edip getireceğiz' deyip evden ayrılıyor. Vatandaşlar ise daha sonra bu kişilere ulaşamıyor. Farkında olmadan eve dolandırıcıları davet ediyoruz."
Uzmanlar, servis için markaların kendi internet sitelerine bakılması gerektiğini belirtti.
Vatandaşların kombi bakımı için internetten yetkili servis aradığını dile getiren Şahin, şöyle devam etti:
"Dolandırıcılar belli bir ücret ödeyerek kendi adlarını internet tarayıcısında üst sıralara koyduruyor. İnsanlar 'kombi bakım servisi' yazdığında bu kişiler en üstte çıkıyor. Vatandaşlar yetkili servis diye bu kişileri arıyor ve farkında olmadan evlerine dolandırıcıları çağırıyor. Bakıma gelen kişiler işini profesyonelce yapıp kombinin en önemli ve kolay satılır parçalarını 'bozuk' diyerek söküp, 'Biz bunu tamir edip getireceğiz' deyip evden ayrılıyor. Vatandaşlar ise daha sonra bu kişilere ulaşamıyor. Farkında olmadan eve dolandırıcıları davet ediyoruz."
Uzmanlar, servis için markaların kendi internet sitelerine bakılması gerektiğini belirtti.