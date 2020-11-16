İŞKUR bekçi alım başvuru ekranı oldukça fazla aratılıyor. Bu anlamda Türkiye iş Kurumu tarafından yeni ilanlar yayımlandı. Bekçilik alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartlar gündemde yer almaya devam ediyor. Bekçi alımı başvurusu için İŞKUR'un resmi sitesi üzerinden yayınladığı ilana başvuru yapabilirsiniz. Aynı zamanda en yakın İŞKUR Genel Müdürlüğüne giderek başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Ancak İŞKUR' a üye değilseniz öncelikle üye olmalısınız. Yayımlanan ilana göre özel sektörde farklı illerde istihdam edilmek üzere ve en az ilköğretim mezunu olmak şartı ile bekçi alımları yapılıyor. Ancak ilana göre en az ilkokul mezunu olmanız gerekmektedir.