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    • Ekonomi
    • 16.11.2020 Gazete
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    Öğrencilere burs fırsatı

    'nın, Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak konusunda istekli lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine sunduğu karşılıksız burs desteği başvuruları başladı.

    Öğrencilere burs fırsatı
    Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın, Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak konusunda istekli lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine sunduğu karşılıksız burs desteği başvuruları başladı. Gönüllü 'na hazırlık, 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri başvuru yapabiliyor. Öğrenciler 10 ay boyunca aylık 700 lira burs alabiliyor. 12 ay boyunca devam edecek Eğitmen-Mentor Burs Programı kapsamında ise öğrencilere aylık bin lira burs veriliyor. Başvurular 29 Kasım'a kadar yapılacak.
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    Haberler Ekonomi Öğrencilere burs fırsatı