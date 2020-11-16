Hazır giyimde hedef 17.7 milyar dolar

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, özellikle ihracata çalışan firmaların kapasitelerinin yılbaşına kadar dolu olduğunu belirterek, "Önümüzdeki 2 ayda farkı kapatıp salgının tüm olumsuz etkilerine rağmen geçen yıl gerçekleştirdiğimiz 17.7 milyar dolarlık ihracat hacmini yakalayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Haziran'ı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 ihracat artışı ile kapattıklarını anlatan Gültepe, "Temmuz'da 1.8 milyar dolarla sektörün aylık ihracat rekorunu kırdık. Ağustos'ta 1.5 milyar dolarla ihracatta lider sektör olduk. Eylül'de yüzde 20 ihracat artışı ile 1.8 milyar dolar sınırını gördük. Temmuz'daki rekorumuzu Ekim'de 1 milyar 858 milyon dolarla yeniledik. Ocak-Ekim döneminde 13 milyar 977 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik" dedi.

5 AYDA YÜZDE 22 ARTIŞ

EGE Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Ekim'de Birlik olarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31 artışla 137 milyon dolar ihracat yaptıklarını belirterek, "Haziran-Ekim arasındaki 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22'lik artışla 662 milyon dolar ihracat yaptık" dedi.