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    • Ekonomi
    • 16.11.2020 Gazete
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    Emekliye 2.374 TL! mı ile birlikte en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

    ve Bağ-Kur emeklilerinin mı beklenti anketine göre yüzde 6.35 olacak. En düşük maaş esnafta bin 993, SSK’lılarda 2 bin 374 liraya yükselecek. Peki, yeni yılda emekli maaşlarına yapılacak olan Ocak zammı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirlerinde ne kadar artış olacak? İşte emeklilerin Ocak zammı ile ilgili merak ettiği tüm detaylar...



    Emeklilerin     Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranı için de enflasyon verileri yakından izleniyor. 2020'nin ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri artışı merakla beklerken, ipuçları da geliyor.



    Merkez Bankası'nın Kasım ayı beklenti anketinde 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 12.47 çıktı. Bu tahmine göre; 2020'nin 6 aylık dönemindeki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.35 olacak. En düşük esnaf emeklisi aylığı tahmin gerçekleşirse bin 886 liradan 2 bin 6 liraya çıkacak.



    2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 374 liraya yükselecek. 2 bin lira olan maaş 2 bin 127, 3 bin lira olan maaş 3 bin 190, 4 bin lira olan maaş 4 bin 254, 5 bin lira olan maaş 5 bin 317 liraya çıkacak. Emekliler, zam oranını 4 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerini açıklamasıyla öğrenecek. Aynı ay içerisinde de maaş ödeme tarihlerinde yeni maaşlar hesaplara yatırılacak.


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    Haberler Ekonomi Emekliye 2.374 TL! Ocak zammı ile birlikte en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?