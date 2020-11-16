



2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 374 liraya yükselecek. 2 bin lira olan maaş 2 bin 127, 3 bin lira olan maaş 3 bin 190, 4 bin lira olan maaş 4 bin 254, 5 bin lira olan maaş 5 bin 317 liraya çıkacak. Emekliler, zam oranını 4 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerini açıklamasıyla öğrenecek. Aynı ay içerisinde de maaş ödeme tarihlerinde yeni maaşlar hesaplara yatırılacak.







TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN