Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? 16 Kasım BIST 100 en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|2.359,50
|2.145,00
|10,00
|Doğuş Otomotiv
|31,92
|29,02
|9,99
|Bursa Çimento
|8,46
|7,76
|9,02
|DO-CO
|381,30
|356,50
|6,96
|Türk Traktör
|136,70
|129,90
|5,23
|MLP Sağlık
|19,10
|18,15
|5,23
|Yataş
|11,22
|10,68
|5,06
|Kerevitaş Gıda
|6,95
|6,62
|4,98
|Ford Otosan
|121,90
|116,60
|4,55
|TAV Havalimanları
|17,94
|17,24
|4,06
|Ege Endüstri
|1.350,00
|1.300,00
|3,85
|Çelebi
|83,45
|81,00
|3,02
|Tofaş Oto Fabrikası
|27,58
|26,80
|2,91
|Pegasus
|56,40
|54,85
|2,83
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,51
|10,23
|2,74
|GSD Holding
|2,33
|2,27
|2,64
|Şok Marketler
|11,82
|11,53
|2,52
|Türk Hava Yolları
|11,78
|11,50
|2,43
|Zorlu Enerji
|2,73
|2,67
|2,25
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,90
|35,16
|2,10