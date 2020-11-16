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    • 16.11.2020 20:19
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    Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? 16 Kasım BIST 100 en çok değer kazanan hisseler

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,13 değer kazanarak 16 Kasım'ı 1.292,99 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    AA
    Borsada en çok değer kazanan hisseler

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Kartonsan 2.359,50 2.145,00 10,00
    Doğuş Otomotiv 31,92 29,02 9,99
    Bursa Çimento 8,46 7,76 9,02
    DO-CO 381,30 356,50 6,96
    Türk Traktör 136,70 129,90 5,23
    MLP Sağlık 19,10 18,15 5,23
    Yataş 11,22 10,68 5,06
    Kerevitaş Gıda 6,95 6,62 4,98
    Ford Otosan 121,90 116,60 4,55
    TAV Havalimanları 17,94 17,24 4,06
    Ege Endüstri 1.350,00 1.300,00 3,85
    Çelebi 83,45 81,00 3,02
    Tofaş Oto Fabrikası 27,58 26,80 2,91
    Pegasus 56,40 54,85 2,83
    Tümosan Motor ve Traktör 10,51 10,23 2,74
    GSD Holding 2,33 2,27 2,64
    Şok Marketler 11,82 11,53 2,52
    Türk Hava Yolları 11,78 11,50 2,43
    Zorlu Enerji 2,73 2,67 2,25
    ARD Bilişim Teknolojileri 35,90 35,16 2,10
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    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? 16 Kasım BIST 100 en çok değer kazanan hisseler