Altın fiyatlarında görülen hareketli seyirin ardından çeyrek, gram, tam, yarım ve cumhuriyet altındaki son alış fiyatları akşam saatlerinde çok araştırılıyor. Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde altında 466,1 liradan tamamladı. Gram altın, yeni haftaya değer kazancıyla başladı. Bugün altın piyasasında, en düşük 462 bin lira, en yüksek 472 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 azalışla 467 bin 500 liradan tamamladı. İşte 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?