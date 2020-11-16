Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 16 Kasım BIST 100 son durum

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Telekom 7,75 8,01 -3,25 Enerjisa Enerji 9,80 10,12 -3,16 Özak GMYO 4,26 4,38 -2,74 Anadolu Efes 22,00 22,60 -2,65 Good-Year 7,44 7,63 -2,49 İndeks Bilgisayar 16,19 16,58 -2,35 Ereğli Demir Çelik 10,89 11,10 -1,89 İş Yatırım Menkul Değerler 12,77 13,01 -1,84 Vestel 19,70 20,06 -1,79 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2,26 2,30 -1,74 Sabancı Holding 10,53 10,70 -1,59 Yapı ve Kredi Bankası 2,86 2,90 -1,38 Aksa Enerji 7,24 7,34 -1,36 Otokar 198,90 201,50 -1,29 Koç Holding 18,68 18,92 -1,27 Petkim 4,69 4,75 -1,26 İş Bankası (C) 6,85 6,93 -1,15 ASELSAN 18,17 18,35 -0,98 Turkcell 16,06 16,19 -0,80 Türkiye Sigorta 5,68 5,72 -0,70