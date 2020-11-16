Gören bir daha bakacak! Silecekler söküldü kapısı yukarı doğru açılıyor! 25 bin lira masraf yaparak...

Görenler donup kalacak! Silecekler söküldü kapısı yukarı doğru açılıyor! 25 bin lira masraf yaparak Tofaş Şahin marka aracını yeniden dizayn etti. Ülkemizde aracına çeşitli modifiyeler yapan binlerce vatandaş bulunuyor. Araba modifiyesini bir tutku olarak ifade eden vatandaşlar otomobillere binlerce lira harcayarak istediği dizaynı yapıyor. Bunun son örneği Tokat'ın Erbaa ilçesinden. Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan Beytullah Çetinkaya'nın (19), kapılarını yukarı doğru açılır şekilde yaptırdığı 1993 model otomobili ilgi görüyor. Otomobili 10 bin liraya satın alan Beytullah Çetinkaya 25 bin lira masraf yaparak arabasını baştan dizayn etti.

YENİDEN BOYATTIRDI



İlçede pazarcılık yapan Beytullah Çetinkaya, geçen mart ayında 2001 yılında üretimine son verilen otomobili satın aldı. Çetinkaya, orijinal rengi mavi olan 1993 model otomobili yeniden boyattırdı.