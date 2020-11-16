Para piyasalarındaki gelişmeleri anbean takip edenler bitcoin fiyatları hakkındaki son durumu öğrenmek istiyor. Kripto piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi de, geçen hafta yükseldiği 120 milyar dolar sınırından, yeni haftanın başında 97.95 dolar ile 100 milyar doların altına geriledi. Toplam 7,676 kripto para biriminin işlem gördüğü 32,954 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 64.9'unu Bitcoin oluşturuyordu. Peki, bitcoin ne kadar oldu? İşte küresel piyasalarda son durum

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.04 artışla 16,077.04 dolara yükselerek, 16,000 dolarık direnç noktasının üzeride tutunurken, haftalık kazanımı da yüzde 4.49 düzeyindeydi. Bitcoin'in piyasa hacmi de, 16,440 doları gördüğü Cuma günü 300 milyar doların üzerine yükseldikten sonra, yeni haftanın ilk gününde 298.04 milyar dolara çekildi.