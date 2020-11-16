DHMİ 207 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? DHMİ başvurusunda istenen belgeler nelerdir?

DHMİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır? DHMİ personel alımı başvuru şartları nelerdir? Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada toplam 207 personel alımı yapılacağı duyuruldu. 7 asistan, 200 stajyer hava trafik kontrolü alınacağına vurgu yapıldı. Başvurular 30 Kasım tarihinde sona erecek ve internet üzerinden yapılacak. Peki, DHMİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
DHMİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular 16 - 30 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, hhttp://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Adayların talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekiyor.
İşte istenilen belgeler:
a) Nüfus cüzdanı,
b) 4.5x6 ebadında Vesikalık fotoğraf
c) Yüksek Öğrenim Diploması,
d) KPSS Sonuç Belgesi,
e) Yabancı Dil Belgesi,
f) Asistan Hava Trafik Konrolör Lisansı (Sadece Asistan Hava Trafik Kontrolörü pozisyonuna başvuracaklar için)
DHMİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
d) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak(Kurs başlangıç tarihi olan 15.08.2021tarihindeaskerlikle ilişkisi bulunmamak.),
e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
f) Son başvuru tarihi itibarıyla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca KPSSP3 puan türünden yetmiş ve üzeri puan almış olmak.
YAZILI SINAV NE ZAMAN?
Yazılı sınavlar 11 Ocak 2021 tarihinde başlayacak olup, sınava çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacak. Sınava katılacak adaylara ilişkin liste; sınav tarihi, yeri ve saati DHMİ'nin resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecek. Sınavda başarı göstererek sözlü sınava hak kazanan adaylara ilişkin liste; sınav tarihi, yeri ve saati belirtilerek DHMİ resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) duyurulacak.
SINAV KONULARI NELER?
Bilgisayar destekli seçme sınavı; Bilgisayar ortamında; algılama, reaksiyon, üç boyutlu düşünme, hızlı ve doğru karar verebilme özelliklerini tespit etmeye yönelik, önceden hazırlanmış EUROCONTROL veri tabanı kullanılarak yapılır.
Yazılı sınavlar; Genel yetenek, muhakeme, zekâ, hafıza ve çabuk karar verme, şekil, rakam ve harf kombinasyon ve dizilerinin tespiti gibi özellikleri test etmeye yönelik 50 sorudan oluşur.
Sözlü sınavlar; Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; genel yetenek ve genel kültürü;bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilmesi ve her bir konu grubu için ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Adayların sesli iletişimde yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmak gibi ifade yetersizlikleri de göz önünde bulundurularak yapılacak Sesli İletişim Değerlendirmesini de içerir.