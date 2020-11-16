Opel’den 100 bin TL’ye kadar 0 faizle kredi teklifi! Opel Corsa, Astra, Crossland, Grandland fiyat listesi!

Opel Corsa, Astra, Crossland, Grandland fiyat listesi! Opel'den 100 bin TL'ye kadar 0 faizle kredi teklifi sunuluyor. Araç almak isteyen vatandaşlar bankaların uygun faizli kredilerini takip ediyor. Araç firmaları da müşterilerine kampanyalar sunuyor. Opel araç alacak vatandaşlara 100 bin TL'ye kadar 0 faizli kredi sağlıyor. Yeni araç modellerinde ise 50 bin TL'ye kadar 0,89 faiz oranları veriliyor. Peki, güncel Opel fiyat listesi nasıl?
OPEL CORSA
- 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Essential: 172.900
- 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Edition: 2060.400
- 1.5 Dizel MT-6 100 HP Edition: 205.400
- 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Elegance: 214.400
- 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Ultimate: 226.900
OPEL ASTRA SEDAN
- 1.4 Benzinli MT-6 140 HP Edition Plus: 192.900
- 1.4 Benzinli AT-6 140 HP Edition Plus: 204.900
- 1.4 Benzinli AT-6 140 HP Sport: 214.900
OPEL ASTRA HB
- 1.2 Benzinli MT-6 110 HP Edition: 279.900
- 1.4 Benzinli CVT-7 145 HP GS Line: 314.900
- 1.5 Dizel AT-9 122 HP Edition: 325.300
- 1.5 Dizel AT-9 122 HP GS Line: 331.700
- 1.5 Dizel AT-9 122 HP Elegance: 357.800
OPEL CROSSLAND X
- 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Essentia: 223.300
- 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Enjoy: 290.300
- 1.5 Dizel AT-6 120 HP Enjoy: 298.600
- 1.5 Dizel AT-6 120 HP Excellence: 313.700
OPEL GRANDLAND X
- 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Essentia: 335.900
- 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Enjoy: 360.700
- 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Enjoy Skyline: 371.800
- 1.5 Dizel MT-6 130 HP Essentia: 340.400
- 1.5 Dizel MT-6 130 HP Enjoy: 351.300
- 1.5 Dizel AT-6 130 HP Enjoy: 399.800
- 1.5 Dizel AT-6 130 HP Enjoy Skyline: 405.900
- 1.5 Dizel AT-6 130 HP Enjoy Explorer: 405.300
- 1.5 Dizel AT-6 130 HP Excellence: 452.000
- 1.5 Dizel AT-8 130 HP Ultimate: 475.300
OPEL INSIGNIA
- 1.5 Dizel AT-8 122 HP Edition: 490.900 TL
- 1.5 Dizel AT-8 122 HP Elegance: 510.200 TL
- 1.5 Dizel AT-8 122 HP Ultimate: 541.700 TL
- 1.5 Dizel AT-8 122 HP Exclusive: 552.700 TL
- 2.0 Benzinli AT-9 230 HP 4X4 GSI: 999.400 TL