Opel’den 100 bin TL’ye kadar 0 faizle kredi teklifi! Opel Corsa, Astra, Crossland, Grandland fiyat listesi!

Opel Corsa, Astra, Crossland, Grandland fiyat listesi! Opel'den 100 bin TL'ye kadar 0 faizle kredi teklifi sunuluyor. Araç almak isteyen vatandaşlar bankaların uygun faizli kredilerini takip ediyor. Araç firmaları da müşterilerine kampanyalar sunuyor. Opel araç alacak vatandaşlara 100 bin TL'ye kadar 0 faizli kredi sağlıyor. Yeni araç modellerinde ise 50 bin TL'ye kadar 0,89 faiz oranları veriliyor. Peki, güncel Opel fiyat listesi nasıl?