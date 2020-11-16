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    • 16.11.2020 17:21
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    Opel’den 100 bin TL’ye kadar 0 faizle kredi teklifi! Opel Corsa, Astra, Crossland, Grandland fiyat listesi!

    Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlara Opel’den büyük kolaylık sağlanıyor. Opel markası sıfır faiz oranlarıyla 100 bin TL’ye kadar kredi teklifinde bulunuyor. Opel’den kredi çekmek isteyenler de ni sorguluyor. Opel Corsa, Astra, Crossland, Grandland fiyat listesi nasıl? Yeni modellerde ise 50 bin TL’ye kadar 0,89 faiz oranları sunuluyor. İşte Opel güncel fiyat listesi…

    takvim.com.tr
    Opel’den 100 bin TL’ye kadar 0 faizle kredi teklifi!

    Opel Corsa, Astra, Crossland, Grandland fiyat listesi! Opel'den 100 bin TL'ye kadar 0 faizle kredi teklifi sunuluyor. Araç almak isteyen vatandaşlar bankaların uygun faizli kredilerini takip ediyor. Araç firmaları da müşterilerine kampanyalar sunuyor. Opel araç alacak vatandaşlara 100 bin TL'ye kadar 0 faizli kredi sağlıyor. Yeni araç modellerinde ise 50 bin TL'ye kadar 0,89 faiz oranları veriliyor. Peki, güncel Opel fiyat listesi nasıl?

    OPEL CORSA

    - 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Essential: 172.900
    - 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Edition: 2060.400
    - 1.5 Dizel MT-6 100 HP Edition: 205.400
    - 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Elegance: 214.400
    - 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Ultimate: 226.900

    OPEL ASTRA SEDAN

    - 1.4 Benzinli MT-6 140 HP Edition Plus: 192.900
    - 1.4 Benzinli AT-6 140 HP Edition Plus: 204.900
    - 1.4 Benzinli AT-6 140 HP Sport: 214.900

    OPEL ASTRA HB

    - 1.2 Benzinli MT-6 110 HP Edition: 279.900
    - 1.4 Benzinli CVT-7 145 HP GS Line: 314.900
    - 1.5 Dizel AT-9 122 HP Edition: 325.300
    - 1.5 Dizel AT-9 122 HP GS Line: 331.700
    - 1.5 Dizel AT-9 122 HP Elegance: 357.800

    OPEL CROSSLAND X

    - 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Essentia: 223.300
    - 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Enjoy: 290.300
    - 1.5 Dizel AT-6 120 HP Enjoy: 298.600
    - 1.5 Dizel AT-6 120 HP Excellence: 313.700

    OPEL GRANDLAND X

    - 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Essentia: 335.900
    - 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Enjoy: 360.700
    - 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Enjoy Skyline: 371.800
    - 1.5 Dizel MT-6 130 HP Essentia: 340.400
    - 1.5 Dizel MT-6 130 HP Enjoy: 351.300
    - 1.5 Dizel AT-6 130 HP Enjoy: 399.800
    - 1.5 Dizel AT-6 130 HP Enjoy Skyline: 405.900
    - 1.5 Dizel AT-6 130 HP Enjoy Explorer: 405.300
    - 1.5 Dizel AT-6 130 HP Excellence: 452.000
    - 1.5 Dizel AT-8 130 HP Ultimate: 475.300

    OPEL INSIGNIA

    - 1.5 Dizel AT-8 122 HP Edition: 490.900 TL
    - 1.5 Dizel AT-8 122 HP Elegance: 510.200 TL
    - 1.5 Dizel AT-8 122 HP Ultimate: 541.700 TL


    - 1.5 Dizel AT-8 122 HP Exclusive: 552.700 TL
    - 2.0 Benzinli AT-9 230 HP 4X4 GSI: 999.400 TL
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    Haberler Ekonomi Opel’den 100 bin TL’ye kadar 0 faizle kredi teklifi! Opel Corsa, Astra, Crossland, Grandland fiyat listesi!