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    • Ekonomi
    • 16.11.2020 Gazete
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    Abd’ye dezenfektan ’ya kolonya

    ve () verilerine göre; kimya sektöründe yer alan dezenfektan, kolonya, sabun, ilaç ve tanı kitlerinden oluşan Covid-19 ürünlerinin ı bu yıl 10 aylık dönemde yüzde 61.43 artarak 258,6 milyon dolara ulaştı. Kimya sektöründeki Covid- 19 ürünlerinin Ekim ayı ihracatı ise 27.2 milyon dolar olarak gerçekleşti. döneminde en çok ihracat yapılan ülkeler arasında 9.3 milyon dolar ile ABD ilk sırada yer alırken; 5.1 milyon dolar ile ikinci ve 4.8 milyon dolar ile Çekya üçüncü sırada yer aldı.

    Abd’ye dezenfektan Almanya’ya kolonya

    ve () verilerine göre; kimya sektöründe yer alan dezenfektan, kolonya, sabun, ilaç ve tanı kitlerinden oluşan Covid-19 ürünlerinin ı bu yıl 10 aylık dönemde yüzde 61.43 artarak 258,6 milyon dolara ulaştı. Kimya sektöründeki Covid- 19 ürünlerinin Ekim ayı ihracatı ise 27.2 milyon dolar olarak gerçekleşti. döneminde en çok ihracat yapılan ülkeler arasında 9.3 milyon dolar ile ABD ilk sırada yer alırken; 5.1 milyon dolar ile ikinci ve 4.8 milyon dolar ile Çekya üçüncü sırada yer aldı.

    İLAÇTA İTALYA BİRİNCİ
    Tanı kitleri ihracatında ise ilk sırayı 18.6 milyon dolar ile Azerbaycan-Nahçıvan aldı, ve Polonya takip etti. Kolonyada da en çok ihracat 'ya yapılırken; ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. İlk 10 aylık dönemde sabun ihracatında birinci sıra 7.05 milyon dolar ile 'nın, ilaç ihracatında da ilk sıra İtalya'nın oldu.

    706 MİLYON DOLARLIK SATIŞ
    İKMİB Başkanı Adil Pelister,     solunum cihazı, maske ve önlük gibi diğer sektörlerdeki ürünlerin de dahil olduğu Covid-19 ürünleri toplam ihracatının ilk 10 ayda 706.7 milyon dolar olurken, kimya sektörü içindeki Covid-19 ürünleri ihracatının 258.6 milyon dolara ulaştığını belirterek, "İhracatın artmaya devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

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