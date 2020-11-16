100 ülkeye pul biber yolladık

Türkiye'de üretilen ve dünya mutfaklarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan pul biber, 100 ülkenin mutfaklarında yemeklere tat kattı. Türkiye'den 2019 yılında 5 milyon 876 bin dolarlık pul biber ihracatı yapıldı. Bu yılın 10 aylık döneminde yapılan ihracat ise bir önceki senenin rakamlarını aşarak 6 milyon 79 bin dolara yükseldi.

Ocak-Kasım 2020 döneminde Almanya, Suudi Arabistan, İngiltere, İtalya, ABD, Hollanda, Kamerun, Ekvator Ginesi, Kenya, Tayland, Ukrayna, Norveç, Kuveyt, Yunanistan, Etiyopya, Kostarika, Gabon ve Romanya'nın da aralarında olduğu 100 ülkeye 1997 ton ihracat yapıldı. Pul biber ihracatında ilk sırayı 583 tonla Almanya aldı. Bu ülkeyi 451 tonla Suudi Arabistan ve 177 tonla İngiltere izledi. Şanlıurfa Ticaret Odası Başkanı Halil Peltek, "Bu yıl rekolte fazla, ihracatın da fazla olacağını ümit ediyoruz" dedi.