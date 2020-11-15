"BUGÜN SATTIĞINIZ ARACI İKİ AY SONRA 15-20 BİN TL ARASI FAZLA FİYATLA GERİ ALIYORSUNUZ"

Sattığı aracı aynı fiyata geri alamadığını belirten Şahin Kaya ise, "Sabahtan beri araç bulamıyoruz. Üç aydır araç arıyorum ve sattığım arabayı alamıyorum. Fiyatlar afaki şekilde yüksek ve satılan mal aynı fiyatta geri alınamıyor. Bugün sattığınız aracı iki ay sonra 10-15 bin TL arası fazla fiyatla geri alıyorsunuz" dedi.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞER Mİ?

İkinci el araba fiyatları düşecek mi sorusuna yanıt arayan vatandaşlara yönelik Kayseri'de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, İHA'ya araç piyasası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yurtlu, ikinci elde gerçekleşen fiyat artışı nedeniyle insanların araç almaktan uzak durduğunu söyledi. Konuyla ilgili olarak bazı vatandaşların fiyatların fazla şiştiğini ve bundan sonra araç alırlarsa yüksek fiyattan alma endişesi taşıdıklarını belirtti. Aynı zamanda Yurtlu, fiyatların çok daha fazla artacağını düşünüp yeniden araç satın almaya yönelen insanların olduğunu da söyledi. Yurtlu, bu iki tarafın dengede olduğunu belirtti.