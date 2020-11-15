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    • 16.11.2020 06:07
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    • 16.11.2020 06:08
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    SON DAKİKA: sözleşmeli 15 personel alacak | İşte başvuru şartları

    Son dakika haberine göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (), sonucuna göre 15 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

    AA
    ÖSYM sözleşmeli 15 personel alacak

    'de yayımlanan ilana göre, "Sınav Hizmetleri Uzmanı" pozisyonu için biyoloji, fizik, hukuk, istatistik, maliye, felsefe grubu, okul öncesi öğretmenliği, rehber öğretmen, beden eğitimi öğretmenliği, arapça, ingilizce ve bilişim alanlarından başvurular kabul edilecek.


    BAŞVURU ŞARTLARI
    Müracaat şartlarını taşıyan adaylar, başvuru süresi içerisinde 2020-KPSSP3 (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacak ve ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday a davet edilecek.

    Sözlü sınavda adayların, sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilecek.

    Adaylar, komisyon tarafından sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi için 50 puan, diğer konularda ise 10'ar puan üzerinden değerlendirilecek. Sözlü sınavda adayların başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekecek.

    SON BAŞVURU TARİHİ
    Başvurular, 1 Aralık'a kadar 'nin "ais.osym.gov.tr" adresinde yer alan sınav başvuru
    formu doldurarak internet ortamında yapılacak.

    Sınava katılmaya hak kazanan adaylara sözlü sınavın yapılacağı adres, sınav tarihi ve saatleri, ÖSYM'nin internet sayfasından ilan edilecek.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: ÖSYM sözleşmeli 15 personel alacak | İşte başvuru şartları