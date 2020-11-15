Emekli olma yaşı düştü mü? Hemen emekli olabileceksiniz! Her çocuk için iki şer yıl... Şartları ortaya çıktı!



2- ANNELER İÇİN ŞANS: DOĞUM BORÇLANMASI

Doğum borçlanması emekli olabilmek için diğer koşulları sağlayıp prim gün sayısı eksik olan kadınların erken emekli olmasını sağlıyor. Doğumdan önce sigortası yapılan, adına prim ödenen ve çocuğu yaşayan tüm kadınlar doğum borçlanması yapabiliyor.

3- BAKIMA MUHTAÇ ÇOCUĞUNA BAKANLAR

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunan anneler erken emekli olabiliyor.

Örneğin; Ekim 2008'den sonra 1000 gün primi bulunan bir anne 1250 gün prim ödemiş sayılıyor. 250 günlük süre yaştan düşüyor. Bu haktan SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı'na tabi olan bu durumdaki bütün anneler yararlanıyor.