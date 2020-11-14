Hafta içi banka şubelerinde işlem yapacak olan yüz binlerce vatandaş koronavirüs salgını nedeniyle bankaların çalışma saatlerini merak ediyor. Bu bağlamda salgının artış gösterdiği illerde çalışma saatlerinde değişikliğe gidiliyor. Son olarak Garanti BBVA müşterilerine mesaj atarak İstanbul'daki şubelerinde 16 Kasım 2020 itibarıyla 10.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında çalışılacağını duyurdu. Yazımızın içerisinde Garanti, Akbank, İş Bankası, HSBC, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank çalışma saatlerini derledik. Peki, Garanti, Akbank, İş Bankası, HSBC saat kaçta açılıyor, kapanıyor? İşte o sorunun yanıtı

GARANTİ BBVA'DAN İSTANBUL ŞUBELERİYLE İLGİLİ KARAR

Bugün müşterilerine bilgilendirme mesajı atan Garanti BBVA "Değerli müşterilerimiz, İstanbul'daki şubelerimiz, 16 Kasım 2020 itibarıyla 10.00-12.30 ve 13.30-17.00 arasında çalışmaya başlayacak. Sağlıklı günler dileriz" ifadelerine yer verdi.