Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 14.11.2020 16:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.11.2020 16:59
    ABONE OL

    16 Kasım itibariyle o bankanın çalışma saatleri değişti! , Akbank, İş Bankası, saat kaçta açılıyor, kapanıyor?

    16 Kasım itibariyle o bankanın çalışma saatleri değişti. Koronavirüs salgını başladığından bu yana bazı illerimizde vaka artış durumuna göre değişikliğe gidiliyor. Son olarak bugün müşterilerine bilgilendirme mesajı atan BBVA "Değerli müşterilerimiz, 'daki şubelerimiz, 16 Kasım 2020 itibarıyla 10.00-12.30 ve 13.30-17.00 arasında çalışmaya başlayacak. Sağlıklı günler dileriz" ifadelerine yer verdi. Peki, Garanti, Akbank, İş Bankası, saat kaçta açılıyor, kapanıyor? İşte bankaların çalışma saati bilgileri

    16 Kasım itibariyle o bankanın çalışma saatleri değişti!

    Hafta içi banka şubelerinde işlem yapacak olan yüz binlerce vatandaş koronavirüs salgını nedeniyle bankaların çalışma saatlerini merak ediyor. Bu bağlamda salgının artış gösterdiği illerde çalışma saatlerinde değişikliğe gidiliyor. Son olarak Garanti BBVA müşterilerine mesaj atarak İstanbul'daki şubelerinde 16 Kasım 2020 itibarıyla 10.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında çalışılacağını duyurdu. Yazımızın içerisinde Garanti, Akbank, İş Bankası, HSBC, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank çalışma saatlerini derledik. Peki, Garanti, Akbank, İş Bankası, HSBC saat kaçta açılıyor, kapanıyor? İşte o sorunun yanıtı

    GARANTİ BBVA'DAN İSTANBUL ŞUBELERİYLE İLGİLİ KARAR

    Bugün müşterilerine bilgilendirme mesajı atan Garanti BBVA "Değerli müşterilerimiz, İstanbul'daki şubelerimiz, 16 Kasım 2020 itibarıyla 10.00-12.30 ve 13.30-17.00 arasında çalışmaya başlayacak. Sağlıklı günler dileriz" ifadelerine yer verdi.

    ZİRAAT BANKASI

    09.00-17.00

    DENİZBANK

    09.00-17.00

    İŞ BANKASI

    10:00-12:30 ve 13:30-17:00

    HSBC

    08.30-17.00

    YAPI KREDİ

    09.00-17.00

    HALKBANK

    09.00-17.00

    AKBANK

    09.00-12.30 ve 13.30 -17:00
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi 16 Kasım itibariyle o bankanın çalışma saatleri değişti! Garanti, Akbank, İş Bankası, HSBC saat kaçta açılıyor, kapanıyor?