2021 yılı için heyecanlı bekleyiş devam ederken gözler bir yandan da asgari ücrete yapılacak olan zam tutarına çevrildi. Milyonlarca vatandaş maaşlara yapılacak zam tutarını merak ediyor ve uzman yorumlarını da fırsat buldukça okuyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 2021 yılında yapılacak asgari ücretin kaç para olabileceği ile ilgili konuya yanıt vererek vatandaşlarla son gelişmeleri ve verileri paylaştı. Peki, 2021 yılında asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak? AGİ tablosuna göre maaşlar kaç TL olacak? İşte asgari ücret zam gelişmeleri ile ilgili son detaylar takvim.com.tr'de...

İŞTE 2021 YILI İÇİN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

2021 için brüt asgari ücretin 3.400 TL civarında olacağını öngörüyoruz. Net asgari ücretin ise 2.650 lira ile 2.800 lira arasında bir rakamın olacağını hesaplıyoruz

Tabi bu hesaplamalar tamamen önceki yıllardaki artışlar ve enflasyon hedefleri göz önüne alınarak yapılmıştır. Gerçek rakamlar pazarlıklar sonucunda ortaya çıkacağından çok farklı bir neticede elde edilebilir.