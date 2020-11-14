Pandemi sürecinde ikinci el araba almak isteyenler fiyatları aşırı derece yükselmesinden şikayet ediyor. Fabrikaların salgın nedeniyle sıfır otomobil üretememesi fiyatlarda suni bir artışa yol açtı. Sıfır araç üretiminin azalması ve yükselen döviz kuru nedeniyle fiyatların artmasının ardından, ikinci el araç piyasası da adeta uçuşa geçmişti. Yükselen araç fiyatları hükümeti de harekete geçirdi. İkinci el otomobil fiyatlarındaki aşırı artışın ardından hükümetin düğmeye bastığı ve ithalatın da içerisinde olduğu bir çok tedbirin gündeme geldiği bildirildi.

NELER OLACAK?

İkinci el tarafında aşırı oranda yükselen fiyatların perde arkasında ise sadece sıfır araç tarafında ortaya çıkan sıkıntılar yer almıyor. Araç piyasasında ortaya çıkan havayı kendi lehine çevirmek isteyen kimi fırsatçıların manipülatif yönlendirmeleri ile de yükselen ikinci el araç fiyatlarına yönelik sektör temsilcileri ise yakın zamanda yüzde 10 oranında bir artış daha bekliyor.