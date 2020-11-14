ŞOK 14 Kasım aktüel kataloğu fırsatları satışa sunuldu! ŞOK'ta hafta sonu indirimli ürünleri nelerdir?

ŞOK 14 Kasım aktüel kataloğu ürün listesi bugün marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından merak ediliyor. ŞOK'ta bu hafta sonu Sinbo Dikey İnfrared Isıtıcı, Akel Mini Quartz Isıtıcı, Nilson Lamba Anahtarı/ Topraklı Priz, 3'lü Grup Priz, Avşar Emaye Kızartma Tavası, Tam Fermuarlı Polar Üst ve Cift Cidarlı Çay Bardağı ürünleri dikkat çekeceğe benziyor. İşte ŞOK 14 Kasım aktüel kataloğu ürün listesi

ŞOK 14 KASIM AKTÜEL KATALOĞU

Mini Quartz Isıtıcı

• 1500 Watt güç

• 2 adet quartz cam tüp rezistans

• Krom-Nikel kaplamalı dekoratif ön koruyucu panel

• Devrilme emniyet