ŞOK 14 Kasım aktüel kataloğu fırsatları satışa sunuldu! ŞOK'ta hafta sonu indirimli ürünleri nelerdir?

ŞOK 14 Kasım aktüel kataloğu ürün listesi bugün marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından merak ediliyor. ŞOK'ta bu hafta sonu Sinbo Dikey İnfrared Isıtıcı, Akel Mini Quartz Isıtıcı, Nilson Lamba Anahtarı/ Topraklı Priz, 3'lü Grup Priz, Avşar Emaye Kızartma Tavası, Tam Fermuarlı Polar Üst ve Cift Cidarlı Çay Bardağı ürünleri dikkat çekeceğe benziyor. İşte ŞOK 14 Kasım aktüel kataloğu ürün listesi
ŞOK 14 KASIM AKTÜEL KATALOĞU
Mini Quartz Isıtıcı
• 1500 Watt güç
• 2 adet quartz cam tüp rezistans
• Krom-Nikel kaplamalı dekoratif ön koruyucu panel
• Devrilme emniyet
Dikey İnfrared Isıtıcı
• Devrilme emniyeti
• Ayarlanabilir termostat
• Ergonomik Tasarım
• 2000 w
• 20 saniyede şok ısıtma
Emaye Kızartma Tavası
• Bulaşık makinesinde yıkanabilir
• İslenme, sararma, kararma yapmaz
• Antibakteriyel emaye iç ve dış yüzey
• 26 cm
Tam Fermuarlı Polar Üst
• S-M, L-XL Bedenlerde
• Anti pilling kumaş ile tüylenme ve boncuklanma yapmaz.
• Sıcak tutar
• Rahat kalıp
• Etek ve kol kenarları elastik biyeli
Kadın Spor Tayt
S, M, L, XL Bedenlerde
Cift Cidarlı Çay Bardağı
• Uzun süre sıcak tutma
Sahrap Soysal
Yemek Kitabı
Galon Şişe
• 3 lt
Kutu Oyunları
• 2'li yapboz puzzle
• Hafıza oyunu
• Zıt kavramlar seçenekleriyle
Vanish Gold Leke Çıkarıcı
• 1,4 lt - Pembe, beyaz