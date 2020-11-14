Güneşten korusun diye ekmişti! Tavsiyelere uydu tek tek toplayıp 40 bin lira kazanıyor

Son zamanlarda kendi işini kurarak üretim yapan ve ürettiklerini satarak büyük başarı sağlayan vatandaşlarımızın hikayeleri büyük takdir topluyor. Bunun son örneği Mersin'den. MERSİN'in Silifke ilçesinde 20 yıl önce yaz günlerinde güneşten korunmak için evinin bahçesine fıstık çamı fidanları diken 72 yaşındaki Abdurrahman Serin, ilk hasadının sonrasında 40 bin TL kazandı. Fıstığın kilosunu 200 TL'den satarak, 40 bin TL kazanan Serin, şubat ayında hasat ettiği çam fıstıklarını, gelecek yıl yapacağı hasatla birleştirip kilosu 300 ila 500 lira arasında satmayı hedeflediğini söyledi.

KİLOSUNU 300 İLA 500 LİRA ARASINDA SATMAYI HEDEFLİYOR

Mersin'in Silifke ilçesinde 20 yıl önce yaz günlerinde güneşten korunmak için evinin bahçesine fıstık çamı fidanları diken Abdurrahman Serin (72), ilk hasadında 40 bin TL kazandı. Serin, şubat ayında hasat ettiği çam fıstıklarını, gelecek yıl yapacağı hasatla birleştirip kilosu 300 ila 500 lira arasında satmayı hedeflediğini söyledi.