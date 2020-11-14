Koleksiyon yapan kişilerin ilgisini çeken hatalı basım paralarla piyasalarda sık sık karşılaşılıyor. Vatandaşlar bu tip paraları haberi olmadan bile ellerinden çıkarabiliyor. Ancak aslında 10 TL sandığınız para daha büyük bir değerde olabilir. Cebinde hatalı basım para bulan vatandaşlar bu paraları değerinin binlerce katına satışa çıkarıyor. 20 bin liradan 200 bin liraya kadar değişen aralıklarla fiyat biçiliyor.

Bingöl'de esnaflık yapan 45 yaşındaki Şahin Şentürk, basım hatası nedeniyle sağ üst köşesinde '10' yerine '1' yazan banknotu, 70 bin TL'ye satışa çıkardı. Şentürk, "Cebimdeki bulunan paraların karışık olması nedeniyle düzeltirken bu para dikkatimi çekti üzerinde 0 olmadığını fark ettim. Bankada parayı kontrol ettirdiğimde ise paranın gerçek olduğu hatalı basıldığını öğrendim" dedi.