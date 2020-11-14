Belirli dönemlerde kilogramı 20-25 liraya kadar alıcı buluyor. Üreticiye çok iyi bir gelir getiriyor." diye konuştu.

Yatağan Belediye Başkanı Toksöz de üreticinin her zaman yanında olduklarını belirterek, bölgede daha çok çilek üretiminin yapılması için de bugün 230 bin çilek fidesinin dağıtılacağını bildirdi.