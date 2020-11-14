



Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani, düzenlediği basın toplantısında, KEİ'nin iki kıtayı ve 350 milyon nüfusu birbirine bağladığını belirterek, "Bu organizasyon, 20 milyon kilometrekarelik alanı ile Balkanlar, Kafkaslar ve Karadeniz olmak üzere üç farklı bölgeyi kapsamaktadır ve KEİ içindeki ticaret hacminin yılda yaklaşık 170 milyar dolar olduğunu belirtmek gerekir." dedi.

Örgüte üye devletler arasındaki iş birliği alanları hakkında bilgi veren Osmani, KEİ'nin faydalarının yalnızca yapılandırılmış bir örgüte üyelik ve üye devletler arasında ekonomik iletişim kanalı açılmasıyla ilgili değil, aynı zamanda ortak projelerin uygulanmasıyla da ilgili olduğunu söyledi.