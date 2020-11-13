Yapılmazsa yolda kalabilirsiniz... Mutlaka yaptırın! Arabası olan milyonları ilgilendiriyor!

Tüm araç sahiplerini için önemli bir uyarı geldi. Yaptırılması gerekiyor. Otomobil sahiplerini uyaran motor ustası Ahmet Tokdemir en çok dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı. Tokdemir kış aylarına girerken arabalarda antifriz ve sıvı bakımlarının aksatılmaması konusunun altını çizdi. hava koşullarına bağlı olarak motorda oluşması muhtemel sorunların önüne geçmede kullanılır. Bu hava koşulları kış soğuğuna da bağlı olabilir, yaz sıcağına da... Yani "antifriz sadece kışın kullanılır" algısı tamamen yanlıştır. Soğuk mevsimlerde motordaki soğutma suyunun donma noktasını düşürme özelliğine sahip antifriz bu sayede motorun zarar görmesini engellediği gibi sıcak mevsimlerde kaynama noktasını artırarak motorun hararet yapması ve sizi yarı yolda bırakması tehlikesinin önüne geçer.
''Antifriz yaz-kış kullanılmalıdır"
Otomobillerde antifrizin yaz-kış ayırt etmeksizin kullanılması gerektiğini belirten motor ustası Ahmet Tokdemir, antifriz kontrolünün ise kış mevsimine girerken yapılmasını önerdi. Antifriz türünün yaşanılan yerin coğrafi koşullarına uygun olarak belirlenmesi gerektiğinin altını çizen Tokdemir, "Herkesin bildiği şu şekildedir aslında, 'Kış geldi aracıma antifriz koyayım ve donmasın.' Antifriz donmayı engelleyen bir kısımdır doğru ama yaz-kış olması gereken bir şeydir. Korozyonu önler. Ben çok şahit oldum.
Silindir kapak contası yanıkları, radyatör patlakları gibi nedenlerle çok insan yolda kalıyor. Kışın antifriz koyduktan sonra patlak oluşuyor ve daha sonra su ilave edilince araç yolda kalıyor veya arıza çıkıyor. Antifriz kışın çok önemlidir ama yazın da kullanılması gerekir. Genelde kışa girerken kontrolünün yapılması gerekir. Derece, renk ve aktifliğinin kontrol edilmesi önemlidir. Bulunduğunuz şehre göre derecesi değişir. Ortalaması 25 derece olmak şartıyla doğu illerimizde 40 derece ister. Çünkü 25 derece yaptığınız zaman daha soğuk bir havayla karşılaştığınız zaman donar. Bulunduğunuz şehrin soğukluk ortalamasına göre antifriz derecesini bulundurmak gerekiyor. Ortalama şehir sıcaklığı ve soğukluğuna göre antifriz miktarı yeterlidir. Fazlası da zararlıdır eksiği de zararlıdır" şeklinde konuştu.
"Kaliteli ve doğru antifriz kullanımı çok önemli"
Araçlardaki antifrizin 3-4 seneden fazla kullanılmaması gerektiğini ifade eden Ahmet Tokdemir, zaman aşımına uğradığında ise motor aksamında ciddi hasarlara sebep olduğunu söyledi. Kaliteli antifriz kullanımının da bir o kadar önemli olduğunu vurgulayan Tokdemir, "Antifriz 3 veya 4 sene sonra özelliğini kaybediyor. Artık motorda aşınma, korozyon, radyatör patlaklarına neden oluyor. Genellikle uzun yolda denk geliyor. Saf antifriz 60 derecedir. Öylelikle koyduğunuz zaman arabaya zarar verir. Onun için biraz saf su koymak gerekir. Antifriz kalitesi önemlidir. Taklitleri piyasada oldukça fazla. Antifriz çok koyu yeşil veya kırmızı olabiliyor. Ben şahit oldum. Çok kırmızı renkte bir antifriz koyduk ve birkaç ay sonra silindir kapağını sökmek zorunda kaldık. Boya çıktı. Ucuza satılan antifrizlere kesinlikle kanmasınlar" dedi.
Antifirizin faydaları ve kullanımı
hava koşullarına bağlı olarak motorda oluşması muhtemel sorunların önüne geçmede kullanılır. Bu hava koşulları kış soğuğuna da bağlı olabilir, yaz sıcağına da... Yani "antifriz sadece kışın kullanılır" algısı tamamen yanlıştır.
Soğuk mevsimlerde motordaki soğutma suyunun donma noktasını düşürme özelliğine sahip antifriz bu sayede motorun zarar görmesini engellediği gibi sıcak mevsimlerde kaynama noktasını artırarak motorun hararet yapması ve sizi yarı yolda bırakması tehlikesinin önüne geçer. Bu sayede motorun ömrünü uzatıp sağlıklı ve dengeli şekilde çalışmasına da katkı sağlayan antifriz, aynı zamanda motorda ve motor bağlantıları üzerinde aşındırıcı ve zarar verici maddelerin oluşması riskini de düşürür.
Antifirizlerin bir diğer önemli faydası ise motordaki devirdaim pompasının verimliliğini artırıcı etkiye sahip olmasıdır.
Bu noktada antifiriz nasıl yapılır ve antifiriz ne kadar konmalı gibi sorular ortaya çıkar. Evvela Türkiye'nin iklim koşulları baz alınarak tavsiye edilen antifriz miktarına değinelim. Bu oran bölgesel hava sıcaklığına göre yüzde 33 ila yüzde 50 arasında değişim gösterir. Bu noktada bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta ise karışım sırasında sert sulardan kaçınılması gerektiği yönündedir. Yani musluk suyu yerine yumuşatılmış su kullanmak daha doğru bir hareket olacaktır.
Antifriz koyarken otomobilinizin soğuduğundan emin olarak işe başlamanız gerekir. Kaputun altındaki radyatör bölmesinin tahliye kapağını açıp içindeki tüm suyu boşalttıktan sonra kapağı sıkıca kapatmalısınız. Ardındansa radyötörün içine antifrizi yavaşça dökebilirsiniz. Antifrizin üzerine saf su ekleyip radyatör tamamen dolduktan sonra aracınızı çalıştırabilirsiniz.
Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta araç çalıştığında doğal olarak bir miktar su kaybının olacağıdır. Su normal seviyeye gelinceye dek ekleme yapıp ardından radyatör kapağını kapatabilirsiniz. Antifriz değişiminde yetkili servislerden yardım almak ya da gerekli antifriz miktarı için servise danışmak işinizi garantiye alır.
Antifiriz renkleri
Piyasadaki antifrizler arasında en yaygın olanlardan biri mavi antifirizdir. Klasik üretim teknolojili inhibitörler eklenerek üretilmiştir. Diğer yaygın tür olan kırmızı antifriz ise organik üretim teknolojili inhibitörler eklenerek üretildiğinden maviye göre üç kat daha uzun ömürlüdür. Ancak bu kırmızı kesinlikle maviden daha iyidir anlamına gelmez. Kırmızı antifriz zararları, söz konusu ekipmanın kaç yaşında olduğuna bağlı olarak ortaya çıkabilir ve daha güçlü diye tercih ettiğiniz kırmızı antifriz aracınızda aşınmalara sebep olacak güçte temizlemelere sebep olabilir.
Yeşil renkteki antifriz inorganik olmasına karşılık kireçlenme ve donmayı en iyi önleyen antifrizdir. Ancak iyi koruyucu olmasına rağmen kısa ömürlüdür. Turuncu antifrizler ise organiktir; bu yüzden de uzun ömürlüdür. Ancak motor koruması bakımından daha zayıf kalabilir. Söz konusu aracınız için doğru renkte antifrizi bulmak olduğunda yetkili servislere danışmak en doğru karar olacaktır.