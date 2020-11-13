Yapılmazsa yolda kalabilirsiniz... Mutlaka yaptırın! Arabası olan milyonları ilgilendiriyor!

Antifirizin faydaları ve kullanımı

hava koşullarına bağlı olarak motorda oluşması muhtemel sorunların önüne geçmede kullanılır. Bu hava koşulları kış soğuğuna da bağlı olabilir, yaz sıcağına da... Yani "antifriz sadece kışın kullanılır" algısı tamamen yanlıştır.

Soğuk mevsimlerde motordaki soğutma suyunun donma noktasını düşürme özelliğine sahip antifriz bu sayede motorun zarar görmesini engellediği gibi sıcak mevsimlerde kaynama noktasını artırarak motorun hararet yapması ve sizi yarı yolda bırakması tehlikesinin önüne geçer. Bu sayede motorun ömrünü uzatıp sağlıklı ve dengeli şekilde çalışmasına da katkı sağlayan antifriz, aynı zamanda motorda ve motor bağlantıları üzerinde aşındırıcı ve zarar verici maddelerin oluşması riskini de düşürür.