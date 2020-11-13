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    • Ekonomi
    • 13.11.2020 10:11
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    • 13.11.2020 10:20
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    SON DAKİKA: Sanayi üretimi koronavirüse rağmen artmaya devam ediyor | Eylül 2020 rakamları

    Son dakika haberine göre , Kovid-19 salgın sürecinde normalleşme sonrası artışını sürdürerek, eylülde aylık bazda yüzde 1,7, yıllık yüzde 8,1 yükseldi.

    Sanayide çarklar koronaya rağmen dönüyor

    Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %0,4, imalat sanayi sektörü endeksi %8,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %8,6 arttı.



    SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,7 ARTTI
    Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,2, imalat sanayi sektörü endeksi %1,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,2 arttı.



    SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %7,7 ARTTI
    Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2020 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,7 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %30,3 arttı.

    Sanayi üretim endeksi değişim oranları (%), Eylül 2020
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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Sanayi üretimi koronavirüse rağmen artmaya devam ediyor | Eylül 2020 Sanayi Üretim Endeksi rakamları