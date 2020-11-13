Brent petrol fiyatları yatay seyrediyor

Salgına yönelik aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmelere rağmen artan Kovid-19 vakaları küresel piyasalardaki talep iştahını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) dün yayınlanan aylık petrol piyasası raporunda aşı çalışmalarına ilişkin olumlu sonuçların gelecek yılın ilk yarısında talebi önemli ölçüde artırmasının beklenmediğine dikkati çekerek gelecek yıla ilişkin petrol talebi tahminini bir önceki aya göre 300 bin varil düşürdü.

IEA'nın tahminine göre, küresel petrol talebi 2021'de bu yıla göre 5 milyon 800 bin varil artarak günlük yaklaşık 97 milyon 100 bin varile ulaşacak.

OPEC de Çarşamba günü yayınlanan raporunda Kovid-19 vakalarındaki artışa işaret ederek gelecek yıla ilişkin petrol talebi tahminini bir önceki aya göre 300 bin varil düşürmüştü.