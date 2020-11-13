Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu sosyal medya hesabı üzerinden resmen 2 bin antrenör alımı yapılacağı müjdesini verdi. Buna göre antrenör olmak isteyen binlerce kişi şimdi aranacak olan şartların ne olduğunu aramaya başladı. Peki Spor Bakanlığı hangi şartları arıyor, antrenör olmak için gereken özellikler nelerdir? Geçen dönemki alımda adaylardan en az bir yıllık terhis belgesi istendi. Peki bu dönem değişir mi? Milli Savunma Bakanlığı o ilanda yeni dönem askerlik sistemine geçmemiş ve erkek adaylar 28 yaşına kadar tecillerini gerçekleştirebilmekteydi. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
Askerlik Şartı Değişir Mi?
Geçen dönemki alımda adaylardan en az bir yıllık terhis belgesi istendi. Peki bu dönem değişir mi? Milli Savunma Bakanlığı o ilanda yeni dönem askerlik sistemine geçmemiş ve erkek adaylar 28 yaşına kadar tecillerini gerçekleştirebilmekteydi. Ancak şu anda zaten adaylar mezun olduğu gibi sadece iki sene uzattırabiliyor. Eğer bu şart aranırsa çok sayıda yeni mezun buna takılacağı için müracaat edemeyecektir. Bu sebepten dolayı çok yüksek ihtimal bu şartın esnetilmesi ön görülüyor.
Antrenör Olma Şartları
1) Türk vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibariyle 60 yaşından büyük olmamak,
4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kastenişlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçları ile şike veya teşvik primi suçlarından mahkum olmamak,
5) Erkek adaylarda askerlikle ilişkisi olmadığına dair terhis belgesi, en az bir yıllık tecil belgesi vb. belgeleri ibraz etmiş olmak (Askerde olan adaylar da sınava başvurabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda bulunan adayların sınava başvuruları kabul edilmeyecektir.) ,
6) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,
7) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine veya ilgili federasyon disiplin talimatına göre bir defada altı aydan fazla, değişik suçlardan toplam bir yıldan fazla veya
doping suçu nedeniyle ceza almamış olmak,
Özel Şartlar
1- Başvuru tarihi itibariyle sözleşmeli Spor Uzmanı olarak alınacaklarda pozisyon unvanlarına göre aşağıdaki şartlar aranır.
a) Spor Psikoloğu: Psikoloji alanında yükseköğrenim görmüş olmak ve spor psikolojisi konusunda yurt içi veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,
b) Spor Fizyoterapisti: Üniversitelerin fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksek okulundan-bölümünden mezun olmak, spor fizyoterapisi konusunda yurt içi veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,
c) Spor Beslenmecisi: Üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümü mezunu olmak ve spor beslenmesi konusunda yurt içi veya yurt dışı lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,
ç) Spor Masörü: Yurt içinde veya yurt dışında yüksekokul mezunu olup, spor masörlüğü belgesi bulunan ve faal olarak en az 1 yıl spor masörlüğü yaptığını belgelemek. Beden eğitimi ve spor öğretimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak tercih sebebidir.
d) Spor Eğitim Uzmanı: Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından Mezun olmak. Yurt içinde veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim programlarını tamamlamış olmak tercih sebebidir.
Spor Uzmanlığı için belirtilen bölümlerden mezun olmak
2) Sözleşmeli antrenör olarak çalıştırılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır;
a) Üniversitelerin beden eğitimi ve spor öğretimi veren yükseköğretim kurumlarından veya yurt dışındaki dengi okullardan mezun olmak,
b) Belirtilen spor branşlarında, en az ikinci kademe antrenörlük belgesine sahip olmak