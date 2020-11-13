ivd.gib.gov.tr'de vergi affı yapılandırma başvuru nasıl yapılacak? KYK, GSS ve diğer devlete olan borçlar yapılandırılıyor. Borç yapılandırması için kanun teklifi TBMM'den geçti. Meclisten geçen kanun teklifinin ardından başvurular beklenmeye başladı. Peki yapılandırma başvuruları nasıl yapılacak? İlk taksit ödemesi ne zaman yapılacak? Yapılandırmada borçlar 18 takside bölünecek. 2 ayda bir ödeme yapılacak. İlk taksitte borcunu ödeyenin faizi yüzde 90 oranında silinecek. İlk 2 taksitte borcunu ödeyenin ise faizinin yüzde 50'si silinecek. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR
Aşağıdaki borçlar yapılandırma kapsamına alınacak:
Gelir Vergisi,
Kurumlar Vergisi,
KDV,
MTV,
ÖTV
sosyal güvenlik primi,
trafik,
seçim,
nüfus para cezaları,
Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları,
kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları,
KYK borçları,
Hazine alacakları
Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları
orman köylülerinin kullandığı krediler.
TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin üyelerinden olan aidat alacakları
KOSGEB'in kredi alacakları,
Sanayi Bakanlığı bütçesinden organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine verilen krediler
Özel idarelerin, belediyelerin ve belediyelerin sahip olduğu şirketlerin, yüzde 50'sinden fazlasına sahip olduğu şirketlerin irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kira alacakları ve hasılat payları,
Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları,
kalkınma ajanslarının özel idareler, belediyeler ve sanayi odalarından olan alacakları,
Türk Standartları Enstitüsü'nün sundukları hizmet nedeniyle doğan alacaklar
Mücbir sebep nedeniyle ertelenen borçlar ise kapsamda olmayacak.
GSS YAPILANDIRMA BAŞVURUSU
31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçlar yapılandırılacak. Başvurular internet üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden ve vergi dairelerinden alınacak. Başvuruların önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor. Önümüzdeki hafta başlayacak başvurular yıl sonuna kadar devam edecek.
İLK TAKSİT ÖDEMESİ
Edinilen bilgilere göre Maliye Bakanlığı'na ve gümrüklere olan borçlar için ödemeler Ocak ayında, SGK borçları ise Şubat ayında başlayacak.
YAPILANDIRMA NASIL OLACAK?
Yapılandırmada borçlar 18 takside bölünecek. 2 ayda bir ödeme yapılacak. İlk taksitte borcunu ödeyenin faizi yüzde 90 oranında silinecek. İlk 2 taksitte borcunu ödeyenin ise faizinin yüzde 50'si silinecek.
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
Yapılandırmada başvurular https://ivd.gib.gov.tr/ adresi üzerinden ve vergi dairelerinden alınacak.
165 MİLYAR LİRALIK SGK ALACAĞINI DA KAPSIYOR
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Vekili İsmail Yılmaz da komisyona bilgi verdi. SGK'nın 165 milyar liralık alacağının kapsama gireceğini belirten Yılmaz, "Genel sağlık sigortalıları da bu süre içinde gelir testine giderse herhangi bir prim borcu ödemeyecekler" diye konuştu. SGK borçları için ödemeler şubat ayında yapılacak.
ZAM VE FAİZLERDE ÖDEME KOLAYLIĞI
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise gündüz saatlerinde düzenlediği basın toplantısında aidatların da kapsama alındığını belirtti. TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemelerinin yapılandırma kapsamında olduğunu dile getiren Muş, "Emlak vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ile faizleri de yapılandırma kapsamına alınıyor" diye konuştu.
OSB KREDİ BORÇLARI DA YAPILANDIRILACAK
KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklananlar ile aidat alacaklarının yapılandırılacağını kaydeden Muş, organize sanayi bölgelerinin kredi borçlarının da yapılandırılacağını ifade etti.
İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50'den fazlası bunlara ait şirketlerin taşınmazlar hakkında yapılan irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacakların da yapılandırma kapsamında olduğunu ifade eden Muş, şöyle konuştu:
"Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları yine yapılandırma kapsamında. Kalkınma ajanslarının il özel idareleri, belediye ve sanayi odalarından olan alacakları ile Türk Standartları Enstitüsü hizmet bedeli alacakları yapılandırma kapsamının içerisinde olacak."