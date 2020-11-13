165 MİLYAR LİRALIK SGK ALACAĞINI DA KAPSIYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Vekili İsmail Yılmaz da komisyona bilgi verdi. SGK'nın 165 milyar liralık alacağının kapsama gireceğini belirten Yılmaz, "Genel sağlık sigortalıları da bu süre içinde gelir testine giderse herhangi bir prim borcu ödemeyecekler" diye konuştu. SGK borçları için ödemeler şubat ayında yapılacak.

ZAM VE FAİZLERDE ÖDEME KOLAYLIĞI

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise gündüz saatlerinde düzenlediği basın toplantısında aidatların da kapsama alındığını belirtti. TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemelerinin yapılandırma kapsamında olduğunu dile getiren Muş, "Emlak vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ile faizleri de yapılandırma kapsamına alınıyor" diye konuştu.