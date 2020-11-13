Evde bakım maaşı yatan iller 13 Kasım Cuma! Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

13 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi! 13 Kasım Cuma evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine her ay evde bakım maaşı yatırılıyor. Vatandaşlar bu maaşları ile ihtiyaçlarını giderebiliyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişilere yönelik olarak evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı da merak ediliyor. Peki, 13 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 13 KASIM!

1- İzmir

2- Hatay

3- Tokat