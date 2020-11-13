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    • Ekonomi
    • 13.11.2020 09:06
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    • 13.11.2020 09:06
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    yatan iller 13 Kasım Cuma! Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

    Her ay farklı tarihlerde farklı iller için yatırılan evde bakım maaşları Kasım ayında da yatmaya başladı. Vatandaşlar hesaplarına yatan evde bakım maaşlarını çekebiliyor. Peki, 13 Kasım yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Şu ana kadar birçok ilde bu maaşların yatırıldığı öğrenildi. İşte, listesi! Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.

    takvim.com.tr
    Evde bakım maaşı yatan iller 13 Kasım Cuma! Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

    13 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi! 13 Kasım Cuma evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine her ay evde bakım maaşı yatırılıyor. Vatandaşlar bu maaşları ile ihtiyaçlarını giderebiliyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişilere yönelik olarak evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı da merak ediliyor. Peki, 13 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 13 KASIM!

    1- İzmir

    2- Hatay

    3- Tokat

    4- Osmaniye

    5- Afyonkarahisar

    6- Kırklareli

    7- Samsun

    8- Antalya

    9- Sakarya

    10- Diyarbakır

    11- Uşak

    12- Konya

    13- Balıkesir

    14- Mersin

    15- İstanbul

    16- Manisa

    17- Niğde

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

    EVDE BAKIM DESTEĞİ BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER!

    - Engelli ve bakıcı olarak yazılan kişinin kimlik fotokopileri.

    - Devlet Hastanelerinden alınan ağır engelli olduğunu gösterir engelli sağlık kurulu raporu veya fotokopisi

    - Engelliye ilişkin iki adet vesikalık fotoğraf.

    - Engelliye ilişkin varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti.

    - Engellinin vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı.

    - Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı

    Engellilerin evde bakım ücreti yardımından faydalanılabilmesi için hem engellinin sağlık raporunun hem de gelir durumunun buna uygun olması gerekmektedir.

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    Haberler Ekonomi Evde bakım maaşı yatan iller 13 Kasım Cuma! Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?