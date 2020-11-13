Evde bakım maaşı yatan iller 13 Kasım Cuma! Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

13 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi! 13 Kasım Cuma evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine her ay evde bakım maaşı yatırılıyor. Vatandaşlar bu maaşları ile ihtiyaçlarını giderebiliyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişilere yönelik olarak evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı da merak ediliyor. Peki, 13 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 13 KASIM!
1- İzmir
2- Hatay
3- Tokat
4- Osmaniye
5- Afyonkarahisar
6- Kırklareli
7- Samsun
8- Antalya
9- Sakarya
10- Diyarbakır
11- Uşak
12- Konya
13- Balıkesir
14- Mersin
15- İstanbul
16- Manisa
17- Niğde
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
EVDE BAKIM DESTEĞİ BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER!
- Engelli ve bakıcı olarak yazılan kişinin kimlik fotokopileri.
- Devlet Hastanelerinden alınan ağır engelli olduğunu gösterir engelli sağlık kurulu raporu veya fotokopisi
- Engelliye ilişkin iki adet vesikalık fotoğraf.
- Engelliye ilişkin varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti.
- Engellinin vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı.
- Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı
Engellilerin evde bakım ücreti yardımından faydalanılabilmesi için hem engellinin sağlık raporunun hem de gelir durumunun buna uygun olması gerekmektedir.