



- Bu sırada, EBA kripto varlık faaliyetleriyle ilgili olarak düzenleyici sınırları ve inovasyonları izlemeye devam edecek ve Avrupa Komisyonu'na bankaların bu varlıklara maruz kalma risklerinin işleyişi hakkında rapor verecektir. Belli ki, AB'nin kripto varlık endüstrisini tam olarak kapsayabilmesi için hâlâ yapması gereken çok iş var ama bu konudaki güncel yaklaşım pozitiftir.