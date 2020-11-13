İkinci el araba fiyatları düşer mi? Soruları binlerce sürücü tarafından merak konusu oldu. ÖTV indirimi ile 2. el araba fiyatları ne zaman düşer? İşte detaylar... İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında Ekim ayında en çok tercih edilen otomotiv markaları geçtiğimiz aya göre değişmedi. En hızlı satılan marka Fiat olurken en yavaş satılan marka ise Mercedes-Benz olarak kaydedildi. Ekim ayında en çok tercih edilen otomotiv markası 27.622 satış ile Volkswagen oldu. Peki, ikinci elde en çok satan araçlar hangileri? İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İşte Ekim ayı en çok satan otomobiller... son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
İKİNCİ ELDE EN ÇOK SATAN ARAÇLAR
Araç almak ve satmak isteyen vatandaşlar arasında ikinci elde en çok satılan araç araştırması yapılıyor. Ekim ayında en çok tercih edilen otomotiv markası 27.622 satış ile Volkswagen oldu. Volkswagen'i 24.825 satış ile Renault, 20.259 satış ile ise Ford takip etti. Bu sene ilk defa en fazla satılan 10 marka arasına giren Fiat ise 19.402 adet ile dördüncü sırada yer aldı.
Listenin devamında 11.907 satış ile Opel, 11.360 satış ile Hyundai, 11.052 satış ile Peugeot, 10.944 satış ile BMW, 10.012 satış ile Mercedes-Benz ve 8.186 satış ile Toyota yer alıyor. Bu markaların ekim ayındaki satışları ise ikinci el online araç pazarının %75'ini oluşturdu. Satış adetini en fazla artıran marka da %32'lik artış ile Peugeot olarak belirlendi.
EKİM AYI EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLER
En hızlı satılan marka Fiat olurken en yavaş satılan marka ise Mercedes-Benz olarak kaydedildi. Model olarak bakıldığında ise geçtiğimiz ay ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında Clio, Passat'ı geride bıraktı ve zirveye yerleşti. Renault markasının Clio modeli 6.966 satış ile ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 6.907 satış ile Passat yer alırken Passat'ı ise 6.063 adet satış ile Ford Focus takip etti.
Listenin devamında 5.500 adet satış ile Renault Megane, 4.978 satış ile Opel Astra, 4.810 adet satış ile Toyota Corolla, 4.580 adet satış ile Renault Fluence, 4.039 adet satış ile VW Polo, 4.030 adet satış ile VW Golf ve 3.977 adet satış ile Fiat Egea yer aldı.
İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
İkinci el araba pazarında satışlar artarken fiyatlar da artıyor. Araç satışındaki artış ile birlikte fiyatlardaki yükseliş de sürüyor. Ekim ayında 2. el online pazarda araç fiyatları geçtiğimiz aya göre %3 ve "100" olarak başlangıç noktası kabul edilen 2019 senesinin aralık ayına göre de ortalama %53,1 arttı. Dolayısıyla 2019 yılının Aralık ayında 50.000 TL'ye alınabilen bir aracın fiyatı, 2020 yılının Ekim ayında yaklaşık 76.550 TL'ye yükseldi. İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek konusu ise belirsizliğini korumaya devam ediyor. Gözler, döviz kurlarındaki hareketliliğe çevrildi.
İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞER?
Konuyla ilgili konuşan Eskişehir Oto Galericiler Dernek Başkan Yardımcısı Akın Taymaz, ikinci el araç fiyatlarında artış ve düşüş beklemediklerini söyledi. Taymaz, "Fiyatlarda kışa doğru bir artış beklemiyoruz, ama inmesi de pek mümkün gözüküyor. Çünkü şu anda fiyatları belirleyen ithalat, Türkiye'de üretilen yerli otomobiller ve buna bağlı satışlar. Korona virüs sebebiyle Türkiye'deki satışlar oldukça arttı. Dövizin artmasıyla beraber fiyatlar da yükseldi. Kışa doğru üretim artmadığı için fiyatların inişi söz konusu olmaz ancak fiyatların da artışı beklentisi içerisinde değiliz. Şu andaki fiyatlar sıfırından pahalı değil. Sektörümüzün alacağı önlemler olsa olsa değişik kampanyalar ve bunlara bağlı önlemler. Bu fiyat düzeyinde devam edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.