İkinci el araba fiyatları düşer mi? Soruları binlerce sürücü tarafından merak konusu oldu. ÖTV indirimi ile 2. el araba fiyatları ne zaman düşer? İşte detaylar... İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında Ekim ayında en çok tercih edilen otomotiv markaları geçtiğimiz aya göre değişmedi. En hızlı satılan marka Fiat olurken en yavaş satılan marka ise Mercedes-Benz olarak kaydedildi. Ekim ayında en çok tercih edilen otomotiv markası 27.622 satış ile Volkswagen oldu. Peki, ikinci elde en çok satan araçlar hangileri? İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İşte Ekim ayı en çok satan otomobiller... son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de