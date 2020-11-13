Duman oldular (Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri)

CORONA SİPERİ

Prof. Dr. M. Necmi İlhan, gözlüğün COVID- 19'a karşı etkili silah olduğunu söyledi. "Gözlük takanlarda virüsün daha az görüldüğü ile ilgili bir yaklaşım söz konusu" dedi.

88 HASTA VEFAT ETTİ

Türkiye'de dün 2 bin 841 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. 88 kişi hayatını kaybetti. 2 bin 181 kişi iyileşti. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 230'a yükseldi