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    • Ekonomi
    • 13.11.2020 Gazete
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    Duman oldular (Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri)

    Solunum yoluyla kolayca bulaşan Coronavirüs salgınının yayılımını önlemek için, dünden itibaren ’da trafiğe kapalı cadde, sokak ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesi yasaklandı. uymayanlara 900 TL ceza kesildi.

    Duman oldular

    Solunum yoluyla kolayca bulaşan Coronavirüs salgınının yayılımını önlemek için, dünden itibaren İstanbul'da trafiğe kapalı cadde, sokak ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesi yasaklandı. Yasağa uymayanlara 900 TL ceza kesildi.

    COVID SERENAT
    İtalyan Stefano Bozzini, Covid-19 nedeniyle hastanede yatan 47 yıllık eşi Carla'yla ile görüşemeyince eline akordeonunu aldı. Hastane önünde saatlerce serenat yaptı.

    CORONA SİPERİ
    Prof. Dr. M. Necmi İlhan, gözlüğün COVID- 19'a karşı etkili silah olduğunu söyledi. "Gözlük takanlarda virüsün daha az görüldüğü ile ilgili bir yaklaşım söz konusu" dedi.

    88 HASTA VEFAT ETTİ
    Türkiye'de dün 2 bin 841 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. 88 kişi hayatını kaybetti. 2 bin 181 kişi iyileşti. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 230'a yükseldi
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    Haberler Ekonomi Duman oldular (Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri)