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    • Ekonomi
    • 13.11.2020 Gazete
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    koronavirüs aşısı bulundu haberiyle rekor kırdı! Ancak seçtiğiniz hisse düşebilir dikkat

    Küresel piyasalarda başlayan aşı coşkusu içeride de yankı buluyor. , hafta başından bu yana hem açılış hem de kapanış rakamlarıyla tarihi zirveleri yakalarken işlem hacminde de rekorlar kırıyor. Ancak seçtiğiniz hisse düşebilir dikkat.

    Aşı coşkusu

    Küresel piyasalarda başlayan aşı coşkusu içeride de yankı buluyor.

    Borsa İstanbul, hafta başından bu yana hem açılış hem de kapanış rakamlarıyla tarihi zirveleri yakalarken işlem hacminde de rekorlar kırıyor.

    Uzmanlar bu olumlu havanın özellikle 19 Kasım'daki Para Politikası Kurulu toplantısına kadar devam edeceği görüşünde.

    Tera Yatırım Stratejisti Mehmet Bilal Bircan, A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi.

    Bircan, piyasalarda iyimserliğin önümüzdeki günlerde sürmesini beklediğini ifade ederek, "Diğer firmalardan gelebilecek aşı haberleri piyasalarda iyimserliği artırarak devam ettirebilir" dedi.

    SEÇİMLERE DİKKAT
    Uzmanlar bu arada borsa endeksinin artmasına rağmen bazı hisselerin değerinin düştüğünü de hatırlattı.

    Uzmanlar, "Bazı hisselerde ve sektörlerde geri çekilmeler oluyor.

    Bazı hisselerde ise kar satışları geliyor.

    Bu yüzden hem doğru sektör ve hisseleri seçmeli hem de ani hareketlerde panik olmadan beklemeli" dediler.

    DOĞRU HİSSE DE KAZANDIRIR


    Borsada aşı haberlerinin etkisiyle rekor üstüne rekor kırılırken uzmanlar yükselişin süreceğini belirtti. Ancak seçtiğiniz hisse düşebilir dikkat!
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