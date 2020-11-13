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    • Ekonomi
    • 13.11.2020 Gazete
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    Aktif büyüklüğünü 663 milyar tl’ye taşıdı

    Yılın ilk 9 ayında sağladığı desteği kesintisiz sürdüren , aktif toplamını geçtiğimiz yıl sonuna göre yüzde 45.2 artırarak 663.7 milyar liraya taşıdı. Bu dönemde toplam kredi büyüklüğünü 162.1 milyar lira artıran Halkbank'ın toplam kredileri 561.2 milyar liraya ulaştı.

    Aktif büyüklüğünü 663 milyar tl’ye taşıdı

    Yılın ilk 9 ayında sağladığı desteği kesintisiz sürdüren Halkbank, aktif toplamını geçtiğimiz yıl sonuna göre yüzde 45.2 artırarak 663.7 milyar liraya taşıdı. Bu dönemde toplam kredi büyüklüğünü 162.1 milyar lira artıran 'ın toplam kredileri 561.2 milyar liraya ulaştı. Üçüncü çeyrek sonunda nakdi kredileri 453.9 milyar liraya ulaşan nın nakdi kredileri içinde kredilerinin payı yüzde 42.9 olurken; KOBİ bankacılığı pazar payı da yüzde 21.7 olarak gerçekleşti. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Bankamız her ölçekten ve sektörden müşterilerimize ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış çözümler üreterek bu sonuçları elde etmiştir. Kamu bankalarımızın desteğiyle ekonomisi, pandemide en zorlu süreci geride bırakmıştır" dedi.

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    Haberler Ekonomi Aktif büyüklüğünü 663 milyar tl’ye taşıdı