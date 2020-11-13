Aktif büyüklüğünü 663 milyar tl’ye taşıdı

Yılın ilk 9 ayında reel sektöre sağladığı desteği kesintisiz sürdüren Halkbank, aktif toplamını geçtiğimiz yıl sonuna göre yüzde 45.2 artırarak 663.7 milyar liraya taşıdı. Bu dönemde toplam kredi büyüklüğünü 162.1 milyar lira artıran Halkbank'ın toplam kredileri 561.2 milyar liraya ulaştı. Üçüncü çeyrek sonunda nakdi kredileri 453.9 milyar liraya ulaşan bankanın nakdi kredileri içinde KOBİ kredilerinin payı yüzde 42.9 olurken; KOBİ bankacılığı pazar payı da yüzde 21.7 olarak gerçekleşti. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Bankamız her ölçekten ve sektörden müşterilerimize ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış çözümler üreterek bu sonuçları elde etmiştir. Kamu bankalarımızın desteğiyle Türkiye ekonomisi, pandemide en zorlu süreci geride bırakmıştır" dedi.