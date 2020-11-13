Bu parayı herkes alabilir! 914 TL milyonlarca kişiye destek verilecek! Kimler nasıl başvuru yapabilir?

İhtiyacı olanlara devletin farklı kurumları aracılığıyla farklı destek ödemeleri yapılıyor. Bu destek ödemelerinden bir tanesi de ihtiyaç sahibi muhtaç vatandaşlara sağlanan aylık maaş. Belirli koşullar altında sağlanan bu ödemeler her ay 914 TL olarak yapılıyor. Başvuru koşullarını sağlayan vatandaşlar vakfın resmi internet sitesinde yer alan başvuru formunu dolduracak. Daha son bu form bulunduğunuz il veya ilçedeki Vakıflar Genel Müdürlüğü birimlerine teslim edilerek başvurular yapılmış olacak. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
BAŞVURULARI KABUL EDİLENLERE AYLIK 914 TL YARDIM ÖDEMESİ
Devlet tarafından sağlanan yardım ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için yapılan basın açıklamasında VGM bu ödemelerin, annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara aşağıdaki şartların tamamını sağlamaları halinde bağlantığını duyurdu.
Ödemeler düzenli ve aylık olarak ödenir. 2020 yılında muhtaç aylığı alan vatandaşlara yapılan ödemelerin tutarı ise 914 TL'dir. Muhtaç aylığı olacak vatandaşların sağlamaları gereken koşullar ise Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından şöyle sıralandı.
Kimler Fakirlik Maaşı Alabilir?
En az yüzde 40 engellilik durumu olanlar,18 yaşından küçük anne ile babasını kaybeden ve kendisine bakacak herhangi bir aile üyesi bulunmayanlar,65 yaşını doldurmasına rağmen emeklilik maaşı alamayanlar Aylık toplam geliri muhtaçlık aylığının altında olanlar
Fakirlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?
Fakirlik maaşı başvurusu Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi aracılığıyla yapılmaktadır. Başvuru esnasında vatandaşların gerekli belgeleri sunması gerekmektedir.
Fakirlik maaşı gerekli belgeler;Başvuru sahibine ait üzerinde
T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu kimlik kartı ya da nüfus suretinin fotokopisi
Hane halkının her birinin T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu kimlik kartı ya da nüfus suretinin fotokopisi
Güncel ikametgah kayıt belgesi
Muhtarlık onaylı muhtaçlık belgesi
Engelli başvuru sahipleri için en az yüzde 40 engeli tespit eden sağlık raporu Aylık net geliri gösteren gelir belgesi
SGK hizmet dökümü
Muhtaçlık maaşı başvuru formu
Fakirlik Maaşı Ne Kadar?
Fakirlik maaşı ne kadar sorusu, ihtiyaç sahipleri tarafından sıklıkla sorulan bir sorudur. 2020 yılı içerisinde fakirlik maaşı 914 TL olarak belirlenmiştir. Başvuruların onaylanmasının ardından vatandaşlar Ziraat Bankası ya da PTT'den maaşlarını alabilirler.