Bu parayı herkes alabilir! 914 TL milyonlarca kişiye destek verilecek! Kimler nasıl başvuru yapabilir?

BAŞVURULARI KABUL EDİLENLERE AYLIK 914 TL YARDIM ÖDEMESİ

Devlet tarafından sağlanan yardım ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için yapılan basın açıklamasında VGM bu ödemelerin, annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara aşağıdaki şartların tamamını sağlamaları halinde bağlantığını duyurdu.

Ödemeler düzenli ve aylık olarak ödenir. 2020 yılında muhtaç aylığı alan vatandaşlara yapılan ödemelerin tutarı ise 914 TL'dir. Muhtaç aylığı olacak vatandaşların sağlamaları gereken koşullar ise Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından şöyle sıralandı.