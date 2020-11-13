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    • Ekonomi
    • 13.11.2020 17:30
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    • 13.11.2020 17:30
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    Bu parayı herkes alabilir! 914 TL milyonlarca kişiye destek verilecek! Kimler nasıl başvuru yapabilir?

    İhtiyaç sahibi milyonlarca kişiye çeşitli yardımlar devlet tarafından vakıflar aracılığı ile yapılıyor. Corona Virüs salgınının ardından devlet ve bağlı kurumlar tarafından sağlanan destek ödemelerine dair vatandaşların ilgisi arttı. Zorlu bir süreçten geçen vatandaşlar devlet kurumlarının sağladığı aylık ödemeleri araştırıyorlar. Bu noktada yardım sağlayan kurumlardan bir tanesi de Vakıflar Genel Müdürlüğü. resmi adresi üzerinden açıkladığı başvuru koşullarının sağlanması durumunda vatandaşlara destek ödemesi yaptığını duyurdu. VGM bu ödemelerin, annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara aşağıdaki şartların tamamını sağlamaları halinde bağlandığını belirtti!

    takvim.com.tr
    Bu parayı herkes alabilir! 914 TL milyonlarca kişiye destek verilecek!

    İhtiyacı olanlara devletin farklı kurumları aracılığıyla farklı destek ödemeleri yapılıyor. Bu destek ödemelerinden bir tanesi de ihtiyaç sahibi muhtaç vatandaşlara sağlanan aylık maaş. Belirli koşullar altında sağlanan bu ödemeler her ay 914 TL olarak yapılıyor. Başvuru koşullarını sağlayan vatandaşlar vakfın resmi internet sitesinde yer alan başvuru formunu dolduracak. Daha son bu form bulunduğunuz il veya ilçedeki Vakıflar Genel Müdürlüğü birimlerine teslim edilerek başvurular yapılmış olacak. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de

    BAŞVURULARI KABUL EDİLENLERE AYLIK 914 TL YARDIM ÖDEMESİ

    Devlet tarafından sağlanan yardım ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için yapılan basın açıklamasında VGM bu ödemelerin, annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara aşağıdaki şartların tamamını sağlamaları halinde bağlantığını duyurdu.

    Ödemeler düzenli ve aylık olarak ödenir. 2020 yılında muhtaç aylığı alan vatandaşlara yapılan ödemelerin tutarı ise 914 TL'dir. Muhtaç aylığı olacak vatandaşların sağlamaları gereken koşullar ise Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından şöyle sıralandı.

    Kimler Fakirlik Maaşı Alabilir?

    En az yüzde 40 engellilik durumu olanlar,18 yaşından küçük anne ile babasını kaybeden ve kendisine bakacak herhangi bir aile üyesi bulunmayanlar,65 yaşını doldurmasına rağmen emeklilik maaşı alamayanlar Aylık toplam geliri muhtaçlık aylığının altında olanlar

    Fakirlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

    Fakirlik maaşı başvurusu Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi aracılığıyla yapılmaktadır. Başvuru esnasında vatandaşların gerekli belgeleri sunması gerekmektedir.

    Fakirlik maaşı gerekli belgeler;Başvuru sahibine ait üzerinde

    T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu kimlik kartı ya da nüfus suretinin fotokopisi

    Hane halkının her birinin T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu kimlik kartı ya da nüfus suretinin fotokopisi

    Güncel ikametgah kayıt belgesi

    Muhtarlık onaylı muhtaçlık belgesi

    Engelli başvuru sahipleri için en az yüzde 40 engeli tespit eden sağlık raporu Aylık net geliri gösteren gelir belgesi

    SGK hizmet dökümü

    Muhtaçlık maaşı başvuru formu

    Fakirlik Maaşı Ne Kadar?

    Fakirlik maaşı ne kadar sorusu, ihtiyaç sahipleri tarafından sıklıkla sorulan bir sorudur. 2020 yılı içerisinde fakirlik maaşı 914 TL olarak belirlenmiştir. Başvuruların onaylanmasının ardından vatandaşlar Ziraat Bankası ya da PTT'den maaşlarını alabilirler.
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    Haberler Ekonomi Bu parayı herkes alabilir! 914 TL milyonlarca kişiye destek verilecek! Kimler nasıl başvuru yapabilir?