

Turkcell Bedava İnternet

Bu çok farklı zaman dilimlerine olabildiği gibi belli şartlara bağlı olan kampanyalar da olabiliyor. Siz de bir kullanıcı olarak Turkcell bedava internet hizmetlerinden yararlanmak istiyorsanız yapmanız gereken şey kesinlikle istekleri yerine getirmektir. Daha sonrasında rahatlıkla bu paketleri kullanabilir ve hiçbir şekilde de ücret ödemeyebilirsiniz.

Hattınızın yapmış olduğu kampanyalara katılarak ve dolayısıyla da daha aktif bir kullanıcı olarak paket kazanmak ve bedava internet hizmetinden yararlanmak için ilk olarak turkcell uygulamasını indirebilirsiniz. Çünkü haftanın belli günlerinde bu uygulama sayesinde bedava internet kazanma şansını yakalayabilirsiniz. Salla Kazan uygulaması ile her hafta hediyeleri rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yine bunun yanında hattınızın indirmeni istediği uygulamaları indirerek hediyeler alabilirsiniz. Yükleme yaparken, özellikle de internet paketleri yaparken belli miktarlardaki yüklemelerden sonra hediye olarak yine internet hizmeti alabilirsiniz. Yine bunun yanında BİP uygulaması da internet kazanabileceğiniz uygulamalar arasında yer alıyor. Tüm bunları yaparak rahat bir şekilde Turkcell bedava internet kazanabilir ve gönül rahatlığıyla harcayabilirsiniz.