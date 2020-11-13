Konut kredisi faiz oranlarının güncellenmesiyle birlikte kasım ayı en uygun konut kredisi faiz oranı veren bankalar araştırılmaya başlandı. En çok tercih edilen kamu bankaları konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte Kasım ayında en uygun ve güncel konut kredisi faiz oranları listesi! Haziran ayı ile birlikte başlanan normalleşme sürecinde başlayan konut kredisi düşük faiz kampanyaları daha sonra yükseldi. Koronavirüs salgınının ardından yapılan çalışmalardan birisi olan düşük faizli konut kredisi kampanyaları olmuştu. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
EN UYGUN KONUT FAİZ ORANI NE KADAR OLDU?
Konut sahibi olmak isteyen vatandaş en uygun konut faiz kredisi veren bankaları araştırmaya başladı. Pandemi döneminde düşük faizli konut kredisi kampanyası düzenleyen kamu bankaları, daha sonra ani bir kararla konut faiz oranını güncellemişti. Ziraat Bankası 120 ay vadeli konut kredisini yüzde1.25 faiz oranıyla veriyor. Halkbank'da 120 ay vadeli ikinci el konut kredisindeki faiz oranı yüzde 1.25 Vakıfbank da konut kredisi faiz oranı yüzde 1,35 olarak belirlendi. En düşük konut kredisi faiz oranı kamu bankaları (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) için yüzde yüzde 1.25'ten başlayan fiyatlarla sınır belirledi.
KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞER Mİ?
Haziran ayı ile birlikte başlanan normalleşme sürecinde başlayan konut kredisi düşük faiz kampanyaları daha sonra yükseldi. Koronavirüs salgınının ardından yapılan çalışmalardan birisi olan düşük faizli konut kredisi kampanyaları olmuştu. İkinci dalga konuşulmasının ardından düşük kredili konut faiz oranlarından da düşeceği konuşulmaya başlandı. Ancak kamu bankalarından henüz konut kredisi faiz oranı tekrar düşecek mi sorusuna henüz cevap gelmedi. İşte Kasım en uygun konut kredisi veren bankalar listesi!
KASIM GÜNCEL KONUT FAİZ ORANLARI
Burgan Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,70
Deniz Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,79
Fibabanka Konut Kredisi Faiz Oranı %1,43
Halkbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 0,99
HSBC Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,90
Türkiye Finans Konut Kredisi Faiz Oranı %1,44
Yapıkredi Konut Kredisi Faiz Oranı %1,54
Garanti BBA Konut Kredisi Faiz Oranı %1,49
Türkiye Finans Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,44-1,51
ING Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,39-1,44
Garanti Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,47-1,56
Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,54
Akbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,30
Alternatifbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,45
Anadolubank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,45
ICBC Bank kampanyalı yeni evim konut kredisi faiz oranı yüzde 1.30
KONUT FİYATLARI DÜŞER Mİ?
Konut sektörünün yoğun geçirdiği Temmuz ve Haziran dönemi ile tapu daireleri yoğun çalışmaya başlamış hatta randevulu sisteme geçiş yapmıştı. Ağustos ayının başlamasıyla kamu bankalarının ucuz konut kredisi kampanyalarını bitirmesi tapu dairelerinin tekrar eski çalışma sistemine dönmesini sağladı. Tapu dairelerinin çalışma sisteminde dahi etkili olan ucuz konut kredisi kampanyalarının geri çekilmesi ile vatandaşlar, konut fiyatları düşer mi, Kasım'da konut fiyatları düşer mi merak ediyor.
EVİN EKSPERTİZ DEĞERİNİN TAMAMINA KONUT KREDİSİ
Standart konut kredilerinde özel bankalar müşterilerin alacakları evin ekspertiz değerinin yüzde 80'îne kadar kredi sağlıyorlar. Devlet bankalarında bu oran ise pandemi sürecinde yapılan düzenleme ise yüzde 90 seviyesine çıkarıldı.
Bu düzenlemelere göre krediyle ev alacak vatandaşlar için yüzde 10 ve yüzde 20 oranlarında peşinat ödemesi yapıyorlar. Bu ödemeler 200 bin TL'lik bir ev için yüzde 10 oranında olduğunda 20 bin TL, yüzde 20 oranında olduğunda ise 40 bin TL peşinat ödemesi anlamına geliyor.
KONUT KREDİSİ NEDİR?
"Konut kredisi nedir?" sorusu konut kredisi almak isteyen ancak, merak ettiği detaylara ulaşamayan kişilerin sıklıkla araştırdığı bir konudur. Gündelik hayatta geçmiş zamanlara nazaran, kiraya göre çok daha fazla tercih edilen konut kredi desteği ile hayalinizdeki eve ulaşmak, bütçenizi zorlayacak bir kredi türü değildir. Konut kredisi, bir finansman desteğidir. Konut kredisi denildiğinde yüksek maliyetlerden söz edildiği için müşterilerin bu konuda çekince duyması oldukça normal. Ancak bu çekincelerin birçoğu, konut kredisi nedir sorusuna verilen yanlış yanıtlardan kaynaklanmaktır.
Konut kredisi nedir sorusu dâhilinde düşünülmesi gereken ilk konu kredi notudur. Kredi notu, konut kredisi şartları arasında en belirleyici unsurdur. Kredi notu yeterliliği, bankalar tarafından detaylıca incelenen bir kriterdir ve kişilerin bu notu önceden sorgulamaları mümkün değildir. Kredi notu özetle; belgelenebilir net gelir, daha önce kullanılan krediler, kredi kartları ve bunların ödeme geçmişleridir. Ancak bilinmelidir ki, bankalar bu işlem için çok daha detaylı bir inceleme yapmaktadır.
Kredi notunun belirlenmesinin ardından, konut kredisi nedir sorusu ile ilgili olarak en fazla merak edilen detay, kredi peşinat oranıdır. Yasal olarak, bankalar evin değerinin tamamını karşılamazlar. Evin ekspertiz değerinin yüzde yirmisi oranında peşinat tutarı, ev kredisi almak isteyen müşterinin ödemekle hükümlü olduğu bir konudur.
Peşinat ödemesinden sonra evin değeri üzerinden kredi kullanım miktarınız ortaya çıkar ve bankanın sunduğu ödeme planları dahilinde kredi kullanımına başlayabilirsiniz. Bu konuda bankanın çeşitli ödeme seçenekleri sunmasına oldukça dikkat etmek gerekmektedir. Çünkü bütçenize ve aylık gelirinize en uygun ödeme planını seçmeniz, kredi ödemelerinizi çok daha kolay bir şekilde ödemenizi sağlayacaktır. Bu noktada banka araştırması yaparken dikkat etmeniz gereken konulardan en önemlileri seçtiğiniz bankanın farklı kredi ödeme seçenekleri sunması ve konut kredisi faiz oranları olmalıdır.