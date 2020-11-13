100 MİLYON DOLARLIK KATKI

Dünyanın en önemli motorsporları organizasyonlarından bir tanesi olan Formula 1'in Türkiye'de sesinin son yankılanmasından bu yana 9 yıllık bir süre geçti. Bu süre zarfında, İstanbul Park çeşitli büyük organizasyonlara ev sahipliği yapsa da bu kadar büyük çaplısı gerçekleşmedi. Hürriyet'in haberine göre, F1'in İstanbul'a geri dönüşü ile birlikte ülke ekonomisine de ciddi bir katkı gündeme geldi. İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak'ın açıklamasına göre, Formula 1'in Türkiye ekonomisine katkısı 100 milyon dolar olacak. Ancak bu rakamı daha da yukarıya çekmek için ciddi çalışmalar gerçekleştiriliyor. Dünyaca ünlü pilotların, markaların tanıtım videoları, sosyal medya hesaplarından paylaşımları, yatırım için özel çalışmalar da ekonomiye olan katkının 100 milyon doların da üzerine çıkacağının sinyallerini verir nitelikte.







YATIRIMCIYA SESLENECEK

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, dünya çapında milyonlarca izleyicisi bulunan ve 9 yıl aradan sonra 2020 yılı takvimi kapsamında 13-15 Kasım'da Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek Formula 1 yarışında dünyaya "Invest in Türkiye" mesajı verecek. Formula 1TM DHL Türkiye Grand Prix 2020'de, yenilenen imajıyla, 'founding partner' olarak tanımlanan ana destekçiler arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, 5 ayrı kıtadan 500 milyon tekil, toplamda ise 2 milyarı aşan izleyiciye sahip organizasyon aracılığıyla uluslararası yatırımcıya seslenecek. Formula 1TM DHL Türkiye Grand Prix 2020, 200 ülkede ve 250'den fazla kanalda yayınlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu: "Formula 1 ekosisteminde Fortune 500 sıralamasında 40, Forbes Top 100 sıralamasında 11 marka yer alıyor. Organizasyonun hedef kitlesi içerisindeki küresel iş çevrelerini göz önünde bulundurarak tanıtım çalışmalarımıza Formula 1'i de dâhil ettik. Türkiye'nin enerjisini ve gücünü anlatmanın yanı sıra, potansiyel yatırımcılarımıza Türkiye'nin enerjisini ve gücünü anlatıyoruz" dedi.

TÜM DÜNYAYA TANITIM

Yalnızca televizyon aracılığıyla değil sosyal medya kanalları, haber siteleri ve pilotların kendi ağları ile de Türkiye'nin tanıtımı önemli derecede yatırım ve ilgi çeker hale geldi. En beğenilen pistlerden bir tanesi olması dolayısıyla İstanbul Park pisti pilotların bir çoğunun "Heyecanla bekliyoruz" açıklamalarına sahne oldu. Bununla birlikte 11 Kasım tarihinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde yapılan Formula 1 araçları şovu da dünyada ses getirdi. Red Bull pilotları İstanbullulara büyük bir sürpriz yaptı. Şehrin en özel noktalarında Red Bull Racing ve AlphaTauri Formula 1 araçları ile turlayan dünyaca ünlü pilotlar; Scuderia AlphaTauri Takımı pilotu Pierre Gasly ve Aston Martin Red Bull Racing pilotu Alexander Albon, şovlarını iki kıta arasında dünyada ilk kez gerçekleşen pitstop'un ardından tamamladı. Bu sürprizle hem Formula 1'in Türkiye dönüşü kutlandı hem de İstanbul tanıtımı için film çekildi.