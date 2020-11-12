Ücretsiz izne giden işçiye devlet nakdi ücret desteği sağlarken, uygulama fesih yasağı süresince devam edecek. Ancak eğer işveren burada bir ayrımcılık yapıyorsa, İş Kanunu 5. Maddesi gereğince ayrımcılık tazminatı ortaya çıkabiliyor. Ayrımcılığa uğrayan işçi 4 ücret tutarında tazminat alıyor.