7 gün 24 saat EFT sistemi FAST nedir? FAST nasıl kullanılır?

FAST nedir? FAST nasıl kullanılır? Yeni EFT sistemi FAST devreye giriyor. 7 gün 24 saat hızlı şekilde para göndermenin mümkün olacağı FAST sistemi hayata geçiyor. FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi)sisteminde, IBAN yerine cep telefonu, e-posta veya TCKN gibi kolaylıkla hatırlanan bilgiler kullanılarak kolaylıkla para transferi sağlanacak.
FAST NEDİR?
Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) olarak isimlendirilen bu yeni sistemle vatandaşlar, farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebilecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni bir ödeme sistemini hizmete açmak üzere hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.
FAST NASIL KULLANILIR?
TCMB'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) olarak isimlendirilen bu yeni sistemle vatandaşların, farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebileceği vurgulandı.
FAST Sisteminin, 18 Aralık'tan itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınmasının ve kademeli bir şekilde vatandaşların kullanımına açılmasının planlandığı aktarılan açıklamada, "Sistemin kısa bir zaman içerisinde tüm finansal kuruluşları kapsayacak şekilde yaygınlaşması hedeflenmektedir." denildi.
Açıklamada, FAST Sistemi'yle birlikte ödemelerin telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak daha kolay bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi'nin de vatandaşların kullanımına sunulacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Böylece, TCMB'nin ülkemiz perakende ödeme sistemleri altyapısını, yenilikçi finansal teknolojileri ve iş yapış yöntemlerini destekleyecek şekilde geliştirmeye yönelik çalışmalarında önemli bir adımı tamamlanmış olacaktır. Ödemeler alanındaki temel altyapıyı güçlendirecek bu gelişmelerin, yenilikçi finansal teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini sağlayarak, dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir."
IBAN GEREKMEDEN MÜMKÜN OLACAK
FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi)sisteminde, IBAN yerine cep telefonu, e-posta veya TCKN gibi kolaylıkla hatırlanan bilgiler kullanılarak 7/24 yurtiçinde bin TL'ye kadar para transferleri İşCep ve İnternet Şubesi kanalıyla çok kısa sürede yapılabilecek.
Türkiye İş Bankası, TCMB'nin 18 Aralık 2020'den itibaren pilot uygulama olarak başlatacağı anlık ödeme sistemi olan FAST(Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sisteminde 'Kolay Adres' ile müşterilerine, uzun IBAN numaraları yerine cep telefonu numarası, e-posta veya TCKN gibi bilgileri kullanarak para transferlerini kolaylıkla gerçekleştirmelerini sağlıyor. FAST sisteminde kullanılacak olan 'Kolay Adres' tanımlamaları ise 2 Kasım tarihinden itibaren İşCep ve İnternet Şubesi üzerinden yapılabilmeye başlandı.
Verilen bilgiye göre, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi ile para gönderiminde IBAN kullanmadan, 'Kolay Adres' kullanılması durumunda öncelikle e-posta, cep telefonu, TCKN, VKN bilgilerinin hesapla eşleştirilmesi gerekiyor.
Eşleştirmenin ardından, sadece cep telefonu, e-posta vb. bilgilerle müşterinin hesabına saniyeler içerisinde para aktarılması mümkün hale geliyor. Yurtiçinde 7/24 para aktarımı yapmaya imkan sağlayan FAST ile para transferlerinde yeni bir dönem başlamış olacak.