7 gün 24 saat EFT sistemi FAST nedir? FAST nasıl kullanılır?

IBAN GEREKMEDEN MÜMKÜN OLACAK

FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi)sisteminde, IBAN yerine cep telefonu, e-posta veya TCKN gibi kolaylıkla hatırlanan bilgiler kullanılarak 7/24 yurtiçinde bin TL'ye kadar para transferleri İşCep ve İnternet Şubesi kanalıyla çok kısa sürede yapılabilecek.

Türkiye İş Bankası, TCMB'nin 18 Aralık 2020'den itibaren pilot uygulama olarak başlatacağı anlık ödeme sistemi olan FAST(Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sisteminde 'Kolay Adres' ile müşterilerine, uzun IBAN numaraları yerine cep telefonu numarası, e-posta veya TCKN gibi bilgileri kullanarak para transferlerini kolaylıkla gerçekleştirmelerini sağlıyor. FAST sisteminde kullanılacak olan 'Kolay Adres' tanımlamaları ise 2 Kasım tarihinden itibaren İşCep ve İnternet Şubesi üzerinden yapılabilmeye başlandı.