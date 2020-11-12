İtfaiye, bekçi, büro memuru, şoför ve personel alımı başvuru şartları nedir? 13 Kasım kamu ilanlarına KPSS şartsız başvurular

ALIM YAPILAN KADROLAR

Belediye kadrolu kamu işçisi alımlarında adaylar aşağıdaki kadrolarda istihdam edilecek:

- Kameraman

- Danışma personeli

- Büro personeli,

- Sosyolog

- Temizlik personeli

- İtfaiye personeli,

- Şoför

- Bekçi

- Vasıfsız işçi

- Dağıtım personeli

- Sosyal hizmet personeli

- Teknisyen

- Tekniker

- Müzisyen

Belediyede İşe Girebilmek için Hangi Şartlar Aranır?

Belediyede işe girmek kolay bir şey değildir. Çünkü bir kamu kurumu olan belediyelerde işçi ve personel alımları da yasalara ve belediye meclislerince alınan kararlara bağlı olarak yapılır. Her bir birimde çalıştırılacak personel sayısı, bu personelin nitelikleri, alacağı maaş, kazanacağı tüm sosyal haklar ve hatta ne kadar süre ile çalıştırılacağı (sözleşmeli ve işçiler için geçerlidir) gibi maddeler, senede bir defa karara bağlanır. Bu nedenle işçi ve sözleşmeli personel alımı için ilgili takvimi kaçırmamak, zamanında eksiksiz bir şekilde başvuruların yapılması gerekir.

Ancak Türkiye koşullarında ne yazık ki bu tür kamu kurum ve kuruluşlarında işe girmek için bir tanıdık ve sağlam bir torpilin olması da gerekmektedir. Aynı kıstaslara sahip onlarca kişi arasından kimin seçileceğine, bu tanıdık veya torpilin karar verdiği de açıkça bilinen bir gerçektir!

İşçi statüsünde belediyelerde çalışmak için belediyeler elemanlarını taşeron firmalarla yaptığı anlaşmalara göre alırlar. Her bir anlaşmanın belli bir süresi vardır. Ve işçiler bu süre içerisinde çalıştırılır. Sadece maaşları belediye tarafından ödenir.