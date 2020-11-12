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    • 13.11.2020 08:23
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    • 13.11.2020 08:23
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    İtfaiye, bekçi, büro memuru, şoför ve personel alımı başvuru şartları nedir? 13 Kasım kamu ilanlarına KPSS şartsız başvurular

    Belediye başkanlıkları bünyesine KPSS şartı olmadan kadrolu kamu işçisi alımı yapılacağı açıklandı. İtfaiye, bekçi, büro memuru, şoför ve personel alımı başvuru şartları araştırılıyor. Belediyelerde işçi olarak başvuru yapabilmek için ilgili belediyenin insan kaynakları bölümüne CV nizi bırakmanız yeterlidir. Anlaşmalı taşeron firmalarda işe başlamak istiyorsanız ilgili firmanın adresine ulaşarak bu firmayla iletişime geçmeniz ve CV bırakmanız daha hızlı sonuç almanızı sağlayacaktır. Belediyede işe girmek kolay bir şey değildir. Çünkü bir kamu kurumu olan belediyelerde işçi ve personel alımları da yasalara ve belediye meclislerince alınan kararlara bağlı olarak yapılır.

    12 Kasım kamu ilanlarına KPSS şartsız başvurular başladı

    12 Kasım KPSS şartsız kamu ilanlarına başvurular devam ediyor. Söz konusu kamu ilanları, İŞKUR 'un kurum dışı kamu işçisi alımı ilanları kısmından duyuruldu. İlanlara baktığımızda farklı illerde belediyelere kadrolu işçi alımı yapıldığı görüldü. Birçok insan bir belediyede kadrolu memur olarak çalışmanın hayalini kurar. Ancak bu o kadar da kolay değildir. Peki, belediyede işe nasıl girilir? Belediyede işe girmek için hangi yollar izlenmelidir? Belediyelerde memur ve personel alımları KPSS sınavından alınan puan üzerinden yapılmaktadır. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de

    12 KASIM İŞKUR KAMU İŞ İLANLARI

    Adana Karataş Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 13.11.2020

    Ankara Mamak Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 04.12.2020

    Bursa Kestel Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alımı 20.11.2020

    Afyonkarahisar Bolvadin Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 13.11.2020

    Serhat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 13.11.2020

    Adıyaman Gölbaşı Belediyesi Memur Alım İlanı 25.11.2020

    Afyonkarahisar Taşoluk Belediyesi Memur Alım İlanı 27.11.2020

    Ahiler Kalkınma Ajansı 13.11.2020

    Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Memur Alım İlanı 20.11.2020

    Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 13.11.2020

    Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 17.11.2020

    Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 16.11.2020

    Ankara Kalkınma Ajansından Personel Alımı 20.11.2020

    Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığından Hazine Ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı 18.11.2020

    Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzeltme İlanı 22.11.2020

    Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Düzeltme İlanı 27.11.2020

    Gelir Uzman Yardımcısı Sınav İlanı 20.11.2020

    Antalya Gündoğmuş Belediyesi Memur Alım İlanı 07.12.2020

    Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alımİlanı 04.12.2020

    Nevşehir Belediye Başkanlığı Memur Alım İlanı 04.12.2020

    Sivas Hafik Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 25.12.2020

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Enerji Uzman Yardımcısı Alımı 16.11.2020

    İzmir Kalkınma Ajansından Personel Alımı 04.12.2020

    Adalet Bakanlığında Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı 18.11.2020

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 19.11.2020

    Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sözleşmeli Personel Alımı 19.11.2020

    Batı Akdeniz Kalkınma Ajansından Personel Alımı 20.12.2020

    Gelir İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Avukat Alım İlanı 04.12.2020

    İstanbul Beykoz Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 04.12.2020

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzman Yardımcısı Sınav İlanı 27.11.2020

    Kırıkkale Çelebi Belediyesi Memur Alım İlanı 17.12.2020

    BDDK Meslek Personeli Alım İlanı 20.11.2020

    TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu Sözleşmeli Destek Personeli Alım iLanı 25.11.2020

    Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü İdare Memuru Öğrencisi Alım İlanı 11.12.2020

    BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

    İlana başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

    - Türk vatandaşı olmak.

    - Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

    - Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

    - Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

    - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

    - İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

    ALIM YAPILAN KADROLAR

    Belediye kadrolu kamu işçisi alımlarında adaylar aşağıdaki kadrolarda istihdam edilecek:

    - Kameraman

    - Danışma personeli

    - Büro personeli,

    - Sosyolog

    - Temizlik personeli

    - İtfaiye personeli,

    - Şoför

    - Bekçi

    - Vasıfsız işçi

    - Dağıtım personeli

    - Sosyal hizmet personeli

    - Teknisyen

    - Tekniker

    - Müzisyen

    Belediyede İşe Girebilmek için Hangi Şartlar Aranır?

    Belediyede işe girmek kolay bir şey değildir. Çünkü bir kamu kurumu olan belediyelerde işçi ve personel alımları da yasalara ve belediye meclislerince alınan kararlara bağlı olarak yapılır. Her bir birimde çalıştırılacak personel sayısı, bu personelin nitelikleri, alacağı maaş, kazanacağı tüm sosyal haklar ve hatta ne kadar süre ile çalıştırılacağı (sözleşmeli ve işçiler için geçerlidir) gibi maddeler, senede bir defa karara bağlanır. Bu nedenle işçi ve sözleşmeli personel alımı için ilgili takvimi kaçırmamak, zamanında eksiksiz bir şekilde başvuruların yapılması gerekir.

    Ancak Türkiye koşullarında ne yazık ki bu tür kamu kurum ve kuruluşlarında işe girmek için bir tanıdık ve sağlam bir torpilin olması da gerekmektedir. Aynı kıstaslara sahip onlarca kişi arasından kimin seçileceğine, bu tanıdık veya torpilin karar verdiği de açıkça bilinen bir gerçektir!

    İşçi statüsünde belediyelerde çalışmak için belediyeler elemanlarını taşeron firmalarla yaptığı anlaşmalara göre alırlar. Her bir anlaşmanın belli bir süresi vardır. Ve işçiler bu süre içerisinde çalıştırılır. Sadece maaşları belediye tarafından ödenir.
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    Haberler Ekonomi İtfaiye, bekçi, büro memuru, şoför ve personel alımı başvuru şartları nedir? 13 Kasım kamu ilanlarına KPSS şartsız başvurular