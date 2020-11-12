Dolar ve euro güncel döviz kurlarındaki son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,52 değer kazanarak 1.298,60 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,38 puan değer kazandı. Peki, dolar kuru ne kadar oldu? İşte 12 Kasım dolar ve euro alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne satıcılı seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 azalarak 386 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,8 değer kaybederek 13.115 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 6.336 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 azalışla 5.414 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 20.932 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 gerileyerek 7.745 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1788 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerinden lineer bir şekilde çıkmalarını beklemediklerini belirtmesinin ardından risk algısın yükseldiğini söyledi.
Bugün İngiltere'de açıklanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerine göre, İngiltere yılın 3. çeyreğinde çeyreklik yüzde 15,5 büyürken, yıllık bazda yüzde 9,6 küçüldü. İngiltere'de sanayi üretimi de aylık yüzde 0,5 artmasına karşılık beklentilerin altında kaldı.
Almanya'da Tüketici Fiyatı Endeksi (TÜFE) ise aylık bazda değişmezken, yıllık bazda yüzde 0,1 artarak tahminlere paralel gerçekleşti.
Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmalarının yanı sıra ABD'de enflasyon ve haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini ifade eden analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.
ASYA BORSALARI JAPONYA HARİÇ GERİLEDİ
Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi pozitif ayrıştı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu gelişmelerle hareketlenen küresel piyasalarda sektör ve hisse bazlı hareketler artarken, vaka sayısının artması karşısında sıkılaştırılan tedbirler risk iştahını negatif etkileyen temel faktör olarak öne çıkıyor.
Bu noktada yatırımcıların aşı çalışmalarına dair daha fazla detay beklediğine işaret eden analistler, aşının insanlara dağıtılmasına ilişkin dağıtım zorlukları ve hala sıkı tedbirlere devam edilmesi zorunluluğunun volatiliteye yol açtığını söyledi.
Söz konusu gelişmelerle Asya borsalarında bugün negatif seyrin öne çıktığı görülürken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,11 azalarak 3.339 puan oldu.
Asya borsalarından pozitif ayrışan Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 0,7 artışla 25.521 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 105,3 seviyelerine geriledi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 düşüşle 43.228 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 kayıpla 26.132 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 azalışla 2.476 puanda seyrediyor.
PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ, ALTIN YATAY
Talepte canlanmanın göstergesi sayılan ABD petrol stoklarında 5.15 milyon varillik azalma ve ekonomik toparlanmaya ilişkin diğer belirtilerle varil fiyatı 45 doları da aşan Brent petrol, birçok ülkede uygulanmaya başlanan kısıtlamaların yarattığı talep kaygılarıyla 43 dolar düzeyine döndü.
Belirsizliklerin büyük ölçüde ortadan kalkmasıyla 1,900 doların altına geriledikten sonra 1,860 dolar düzeyine kadar inen altın ise bu düzeylerde yatay hareket ediyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.16 artışla 43.84 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.17 artışla 41.50 dolar,
- altın yüzde 0.31 artışla 1,869.66 dolar,
- gümüş yüzde 0.25 düşüşle 24.17 dolar,
- bakır yüzde 1.09 düşüşle 6,885.50 dolar,
- platin yüzde 0.18 artışla 869.17 dolar,
- paladyum yüzde 1.49 artışla 2,353.95 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada gram altın 467 liraya, çeyrek altın 774 liraya, Cumhuriyet altını da 3,083 liraya geriledi.