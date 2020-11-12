Dolar ve euro güncel döviz kurlarındaki son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,52 değer kazanarak 1.298,60 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,38 puan değer kazandı. Peki, dolar kuru ne kadar oldu? İşte 12 Kasım dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?