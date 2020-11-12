Son günlerde altın fiyatlarının düşüş eğiliminde olmasıyla birlikte gümüş fiyatlarındaki son alış satış fiyatları merak konusu oluyor. Gümüş dün 23.78 dolar/onsa seviyesine kadar çekilmesine karşın, seansı 24.28 dolar/onstan tamamlarken 0.2 kazancı hanesine yazdı. İç piyasada gram altın 465 liraya, çeyrek altın 766 liraya, Cumhuriyet altını da 3,055 liraya geriledi. Peki, gümüş fiyatları ne kadar oldu? İşte 12 Kasım Kapalıçarşı gram gümüş alış satış fiyatları
GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALIŞ(TL) 6,04
SATIŞ(TL) 6,05
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|471,80
|472,00
|466,30
|466,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.110,00
|3.131,00
|3.073,00
|3.094,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|430,00
|434,00
|425,30
|429,30
|Lira(Tam) Ziynet
|3.039,00
|3.059,00
|3.003,00
|3.023,00
|Yarım Ziynet
|1.520,00
|1.530,00
|1.502,00
|1.512,00
|Çeyrek Ziynet
|760,00
|765,00
|751,00
|756,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,17 azalışla 466,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 756,00 lira, Cumhuriyet altını 3.094,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,17 düşüşle 466,50 liradan işlem gördü.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI YATAY
ABD petrol stoklarında 5.15 milyon varillik azalma ve ekonomik toparlanmaya ilişkin diğer belirtilerle 45 doları aşan Brent petrol, artan Covid-19 vakalarına bağlı olarak döndüğü 43 dolar düzeyinde yatay hareket ediyor.
Belirsizliklerin büyük ölçüde ortadan kalkmasıyla 1,900 doların altına geriledikten sonra 1,860 dolara kadar inen altın daha sonra toparlandığı 1,870 dolar düzeyinde yatay hareket ediyor.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) 2021 yılına ilişkin petrol talebi artış öngörüsünü, önceki öngörüsünden 300,000 varil düşüşle, günde 6.25 milyon varil düzeyine çekti.
OPEC'in aylık raporunda, birçok ülkede Covid-19 pandemisine bağlı olarak uygulanan kısıtlamalar nedeniyle, 2020 yılı küresel petrol talebinin, günde ortalama 9.75 milyon varil düşeceği öngörüldü.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.30 artışla 43.90 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.43 artışla 41.61 dolar,
- altın yüzde 0.74 artışla 1,877.62 dolar,
- gümüş yüzde 0.14 artışla 24.26 dolar,
- bakır yüzde 1.09 düşüşle 6,885.50 dolar,
- platin yüzde 1.41 artışla 878.64 dolar,
- paladyum yüzde 1.41 artışla 2,351.96 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada gram altın 465 liraya, çeyrek altın 766 liraya, Cumhuriyet altını da 3,055 liraya geriledi.