Son günlerde altın fiyatlarının düşüş eğiliminde olmasıyla birlikte gümüş fiyatlarındaki son alış satış fiyatları merak konusu oluyor. Gümüş dün 23.78 dolar/onsa seviyesine kadar çekilmesine karşın, seansı 24.28 dolar/onstan tamamlarken 0.2 kazancı hanesine yazdı. İç piyasada gram altın 465 liraya, çeyrek altın 766 liraya, Cumhuriyet altını da 3,055 liraya geriledi. Peki, gümüş fiyatları ne kadar oldu? İşte 12 Kasım Kapalıçarşı gram gümüş alış satış fiyatları

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

ALIŞ(TL) 6,04

SATIŞ(TL) 6,05