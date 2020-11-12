Dünya genelinde insanların kendi işlerini kurarak sağladığı başarılar herkes tarafından takdirle karşılanıyor ve bu insanların hayat hikayeleri, yaptıkları diğer insanlara da umut oluyor. Ancak şu an okuyacağınız olay diğerlerinden çok az daha farklı. ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Tiffany Butler isimli kadın şeytanın aklına bile gelmeyecek bir yöntemle büyük gelir elde ediyor. Zenginlerin yaşadığı yerlerdeki çöp konteynerlerini karıştırıp oradaki az kullanılan elbise, eşya ve makyaj malzemelerini satan Tiffany Butler ayda 2 bin sterlin para kazanarak yaşamını sürdürüyor. Normalde bir ev hanımı olan 31 yaşındaki Tiffany Butler normalde ev kadını olduğunu ifade ederek bu işe bir gün televizyonda izlediği programdan ilham alarak atıldığını ifade ediyor.
KİMSENİN AKLINA GELMEYECEK YÖNTEM
Tiffany Butler adlı kadın zenginlerin yaşadığı yerlere giderek oradaki çöpü paraya çeviriyor. Tiffany Butler çöp konteynerleri içerisine atılan az kullanılmış elbiseleri, eşyaları ve makyaj malzemelerini topluyor.
Butler, topladığı bu eşya, giysi ve makyaj malzemelerini satarak ayda 2 bin sterlin yani yaklaşık 22 bin lira kazanıyor.
ÇÖPÜ PARAYA ÇEVİRİYOR
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Teksas eyaletinde yaşamını sürdüren Tiffany Butler adlı kadın zenginlerin yaşadığı yerlere giderek oradaki çöpü paraya çeviriyor.
İLGİNÇ BİR YÖNTEM BULDU
Tiffany Butler isimli kadın, para kazanmanın ilginç bir yolunu buldu.
AYDA 2 BİN STERLİN KAZANIYOR
Tiffany Butler, özellikle zenginlerin yaşadığı alanda bulunan çöp konteynirlerinden topladığı makyaj malzemeleri ve az kullanılmış elbiseleri satarak ayda 2000 sterlin kazanıyor.
GÜNDE ÜÇ SAAT ÇALIŞARAK TÜM İHTİYAÇLARINI KARŞILIYOR
Tiffany, normalde ev kadını olduğunu bir gün televizyonda izlediği programdan ilham alarak böyle bir işe koyulduğunu ve günde saat üç saat çalışarak tüm ihtiyaçlarını kazanacak kadar para kazandığını söyledi.
SADECE SATABİLECEĞİ ÜRÜNLERİ ALIYOR
Evinin garajının şuan kullanılmadan çöpe atlan eşyalar ile dolu olduğunu söyleyen Tiffany, konteynırları karıştırırken sadece kullanabileceği ve satabileceği ürünleri aldığını söyledi.
SATIŞINI İNTERNET ÜZERİNDE YAPIYOR
Tiffany, topladığı ürünleri internet üzerinden satıyor ve ayda 2000 sterlin gelir elde ediyor.