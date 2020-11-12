Dünya genelinde insanların kendi işlerini kurarak sağladığı başarılar herkes tarafından takdirle karşılanıyor ve bu insanların hayat hikayeleri, yaptıkları diğer insanlara da umut oluyor. Ancak şu an okuyacağınız olay diğerlerinden çok az daha farklı. ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Tiffany Butler isimli kadın şeytanın aklına bile gelmeyecek bir yöntemle büyük gelir elde ediyor. Zenginlerin yaşadığı yerlerdeki çöp konteynerlerini karıştırıp oradaki az kullanılan elbise, eşya ve makyaj malzemelerini satan Tiffany Butler ayda 2 bin sterlin para kazanarak yaşamını sürdürüyor. Normalde bir ev hanımı olan 31 yaşındaki Tiffany Butler normalde ev kadını olduğunu ifade ederek bu işe bir gün televizyonda izlediği programdan ilham alarak atıldığını ifade ediyor.

KİMSENİN AKLINA GELMEYECEK YÖNTEM

Tiffany Butler adlı kadın zenginlerin yaşadığı yerlere giderek oradaki çöpü paraya çeviriyor. Tiffany Butler çöp konteynerleri içerisine atılan az kullanılmış elbiseleri, eşyaları ve makyaj malzemelerini topluyor.