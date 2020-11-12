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    • 12.11.2020 21:51
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    nda DEV indirimler başladı! İşte 'de haftanın aktüel ürünleri

    ürünleri bugün firma tarafından müşterilerinin beğenisine sunuldu. Marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından ürünler merak ediliyor. 'de satışa sunulan ürünler arasında Nivea Yüz Temizleme Jeli Peeling Etkili, Seg Mekanik Silindirik Termosifon 65 Lt, Adieu Amber Kolonya Parfüm Cam yer aldı ve kısa sürede ilgi çekeceğe benziyor. İşte A101 12 Kasım aktüel kataloğu ürünlerinin fiyatları

    takvim.com.tr
    A101 12 Kasım aktüel kataloğunda DEV indirimler başladı!

    A101 12 Kasım aktüel kataloğuyla onlarca sürpriz indirim raflardaki yerini aldı. A101'de bu hafta Piranha 9958 Bluetooth Kulaklık, Hi Level 55" Ultra Hd Android Smart Led TV, Seg SCM-7101 Çamaşır Makinesi, Seg Mekanik Silindirik Termosifon 65 Lt, Fantom Carbon CC4000 Cyclone Süpürge, Aprilla ABS-1026 Dijital Banyo Baskülü, Dienni 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap, Adieu Amber Kolonya Parfüm Cam, L'oreal Kuru Şampuan Ferah Esinti ve Nivea Yüz Temizleme Jeli Peeling Etkili ürünleri dikkat çekti.

    A101 12 KASIM AKTÜEL KATALOĞU

    Seg Mekanik Silindirik Termosifon 65 Lt

    Aprilla ABS-1026 Dijital Banyo Baskülü

    Hascevher Düdüklü Tencere

    8 Raflı Çok Amaçlı Dolap

    Kızılderili Oyun Çadırı

    L'oreal Kuru Şampuan Ferah Esinti

    Dr. Oetker Guseppe Dondurulmuş 4 Peynirli Pizza

    Torku Kremalı Bisküvi Çeşitleri
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    Haberler Ekonomi A101 12 Kasım aktüel kataloğunda DEV indirimler başladı! İşte A101'de haftanın aktüel ürünleri