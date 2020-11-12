Son günlerde altın fiyatlarındaki sert düşüş yaşanmasıyla birlikte birlikte güncel alış satış fiyatları gün içerisinde ve özellikle akşam saatlerinde küçük ve büyük ölçekte yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,17 azalışla 466,50 liradan tamamladı. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İç piyasada gram altın 465 liraya, çeyrek altın 766 liraya, Cumhuriyet altını da 3,055 liraya geriledi.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|471,80
|472,00
|466,30
|466,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.110,00
|3.131,00
|3.073,00
|3.094,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|430,00
|434,00
|425,30
|429,30
|Lira(Tam) Ziynet
|3.039,00
|3.059,00
|3.003,00
|3.023,00
|Yarım Ziynet
|1.520,00
|1.530,00
|1.502,00
|1.512,00
|Çeyrek Ziynet
|760,00
|765,00
|751,00
|756,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,17 azalışla 466,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 756,00 lira, Cumhuriyet altını 3.094,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,17 düşüşle 466,50 liradan işlem gördü.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI YATAY
ABD petrol stoklarında 5.15 milyon varillik azalma ve ekonomik toparlanmaya ilişkin diğer belirtilerle 45 doları aşan Brent petrol, artan Covid-19 vakalarına bağlı olarak döndüğü 43 dolar düzeyinde yatay hareket ediyor.
Belirsizliklerin büyük ölçüde ortadan kalkmasıyla 1,900 doların altına geriledikten sonra 1,860 dolara kadar inen altın daha sonra toparlandığı 1,870 dolar düzeyinde yatay hareket ediyor.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) 2021 yılına ilişkin petrol talebi artış öngörüsünü, önceki öngörüsünden 300,000 varil düşüşle, günde 6.25 milyon varil düzeyine çekti.
OPEC'in aylık raporunda, birçok ülkede Covid-19 pandemisine bağlı olarak uygulanan kısıtlamalar nedeniyle, 2020 yılı küresel petrol talebinin, günde ortalama 9.75 milyon varil düşeceği öngörüldü.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.30 artışla 43.90 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.43 artışla 41.61 dolar,
- altın yüzde 0.74 artışla 1,877.62 dolar,
- gümüş yüzde 0.14 artışla 24.26 dolar,
- bakır yüzde 1.09 düşüşle 6,885.50 dolar,
- platin yüzde 1.41 artışla 878.64 dolar,
- paladyum yüzde 1.41 artışla 2,351.96 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada gram altın 465 liraya, çeyrek altın 766 liraya, Cumhuriyet altını da 3,055 liraya geriledi.
İŞLEM HACMİNDE REKOR SEVİYE
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,58 değer kaybederek günü 1.271,75 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,47 puan azalırken, toplam işlem hacmi 55,2 milyar lira ile rekor seviyede gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,11 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,48 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,07 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 4,43 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.
BIST 100 endeksi gün içinde 1.303,81 puan ile tarihi zirvesini gördü.
Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde büyüme, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan Üniversitesi Güven Endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin direnç, 1.220 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin eylülde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 8,7 artmasını bekliyor. Eylülde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 7,3 artacağı tahmin ediliyor.