Son günlerde altın fiyatlarındaki sert düşüş yaşanmasıyla birlikte birlikte güncel alış satış fiyatları gün içerisinde ve özellikle akşam saatlerinde küçük ve büyük ölçekte yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,17 azalışla 466,50 liradan tamamladı. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İç piyasada gram altın 465 liraya, çeyrek altın 766 liraya, Cumhuriyet altını da 3,055 liraya geriledi.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?