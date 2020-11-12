Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi olan bitcoindeki son durum merakla araştırılıyor. Kripto para piyasalarda, 24 saatlik işlemlerde hareketli seyir devam ediyor ve bitcoin fiyatları yükseliyor. Kripto para birmilerinde süren toparlanmanın etkisiyle toplam piyasa hacmi de, 451.16 milyar dolar ile 450 milyar doları da aştı. Peki, bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar, kaç TL? İşte 12 Kasım bitcoinde son durum

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Küresel düzeyde hisse senedi piyasalarının yükselmesiyle sert düşen kripto para birimlerinde yaşanan toparlanmanın ardından, yeniden bir satış dalgası gelse de, Bitcoin yeni direnç noktası olarak gösterilen 16,000 dolara yaklaştı.