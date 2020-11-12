Borsa günü düşüşle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 0,11 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,48 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,07 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 4,43 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi gün içinde 1.303,81 puan ile tarihi zirvesini gördü.